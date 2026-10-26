KienlongBank lãi hơn 1.700 tỷ đồng sau 9 tháng, nhóm nợ cần lưu ý tăng

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2026, KienlongBank ghi nhận tổng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 7.332,3 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, chi phí lãi tăng 31,6%, lên 4.532,2 tỷ đồng.

Do chi phí lãi tăng nhanh hơn thu nhập lãi, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 2.800,1 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Riêng quý III/2026, thu nhập lãi thuần của KienlongBank đạt 873,6 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 18,3%, lên 2.562,7 tỷ đồng, nhưng chi phí lãi tăng 42,1%, lên 1.689,2 tỷ đồng.

Ở mảng dịch vụ, lãi thuần trong 9 tháng đạt 323,1 tỷ đồng, giảm 31,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, chỉ tiêu này đạt 133,7 tỷ đồng, giảm 18,5%.

Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận kết quả tích cực. Lãi thuần từ hoạt động này đạt 127,7 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 130,9% so với cùng kỳ. Riêng quý III, lãi thuần đạt 67,8 tỷ đồng, cao gấp gần 4,9 lần mức 14 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 353,1 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 26,4%. Trong khi đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 91,6%, còn 2,7 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.712 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026.

Chi phí dự phòng giảm, lợi nhuận tăng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi phí hoạt động của KienlongBank tăng 14,2%, lên 1.537,6 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vì thế đạt 2.131,1 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 37,3%, còn 418,2 tỷ đồng, góp phần giúp lợi nhuận trước thuế tăng lên 1.712,9 tỷ đồng, cao hơn 11,5% so với mức 1.536,5 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của ngân hàng đạt 1.368,4 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Riêng quý III/2026, KienlongBank đạt lợi nhuận trước thuế 537,2 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 429 tỷ đồng, giảm 12,8% so với mức 491,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Nợ xấu tăng gần 27% so với đầu năm

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của KienlongBank đạt 78.465,3 tỷ đồng, tăng 9,6% so với mức 71.587,7 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Trong đó, nợ đủ tiêu chuẩn đạt 76.012,8 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cuối năm 2025. Nợ cần chú ý tăng 7,3%, lên gần 895 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng nợ xấu thuộc nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 đạt 1.557,5 tỷ đồng, tăng 26,7% so với mức 1.334,7 tỷ đồng cuối năm 2025.

Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 48,2%, từ 239,1 tỷ đồng lên 354,3 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn tăng 24,8%, từ 625,4 tỷ đồng lên 780,4 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ nghi ngờ giảm 10,1%, từ 470,2 tỷ đồng xuống 422,9 tỷ đồng.

Tính trên tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ nợ xấu của KienlongBank vào cuối tháng 9/2026 ở mức khoảng 1,98%, cao hơn mức 1,86% tại cuối năm 2025.

Như vậy, bên cạnh mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, quy mô nợ xấu của KienlongBank cũng tăng đáng kể so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn là hai nhóm ghi nhận mức tăng rõ rệt.