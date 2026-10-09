KienlongBank (KLB) huy động 2.570 tỷ đồng trái phiếu, giải trình khoản phải thu 343 tỷ đồng

Thu về 2.570 tỷ đồng từ ba đợt phát hành trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (mã chứng khoán: KLB) vừa công bố báo cáo kết quả đợt 3 của chương trình phát hành trái phiếu ra công chúng. Mã trái phiếu phát hành đợt này là KLB7Y202503 với kỳ hạn 7 năm. Theo kết quả thực tế, nhà băng này đã phân phối thành công gần 7,7 triệu trái phiếu trên tổng số gần 17,8 triệu trái phiếu đăng ký chào bán, tương đương tỷ lệ hoàn thành 43,1%. Số tiền ròng thu về từ đợt gọi vốn cuối cùng này đạt hơn 766 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,8%/năm.

Tổng hợp lại toàn bộ chương trình, KienlongBank ban đầu lên kế hoạch chào bán 30 triệu trái phiếu chia làm ba đợt, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng. Ở hai đợt đầu tiên, ngân hàng đã phân phối thành công 100% khối lượng kêu gọi. Cụ thể, đợt 1 phân phối 10 triệu trái phiếu thu về hơn 997 tỷ đồng và đợt 2 phân phối 8 triệu trái phiếu thu về 800 tỷ đồng. Khép lại ba đợt phát hành, ngân hàng phân phối tổng cộng 25,7 triệu trái phiếu, mang về 2.570 tỷ đồng, qua đó thực hiện được gần 86% kế hoạch đề ra ban đầu.

Toàn bộ nguồn tiền huy động được từ phát hành trái phiếu sẽ được KienlongBank phân bổ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu cho vay khách hàng. Nguồn vốn này giúp ngân hàng thỏa mãn các điều kiện bổ sung nguồn vốn cấp 2, từ đó cải thiện hệ số an toàn vốn theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT của Ngân hàng Nhà nước.

Lợi nhuận bán niên tăng 27,6% và nội dung giải trình ý kiến kiểm toán

Về hiệu quả hoạt động, bức tranh tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của KienlongBank ghi nhận những con số tăng trưởng tích cực. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.176 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, nhà băng đã thực hiện được khoảng 45% kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao phó cho cả năm 2026.

Một thông tin đáng chú ý khác trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 của KienlongBank là ý kiến ngoại trừ từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn A và C. Cơ sở của kết luận ngoại trừ này xuất phát từ việc ngân hàng có khoản phải thu hơn 343 tỷ đồng đang trong quá trình đối soát với các tổ chức liên quan. Phía kiểm toán viên cho biết không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá kết quả đối soát cũng như số dự phòng cần trích lập với các tài liệu hiện có tại thời điểm lập báo cáo.

Lên tiếng về vấn đề này, văn bản giải trình của KienlongBank cho biết số tiền 343 tỷ đồng là khoản phải thu của các giao dịch chờ xử lý. Khoản tiền này được phát hiện thông qua công tác đối soát giao dịch với các bên có liên quan vào thời điểm tháng 6/2026. Ngay sau đó, ngân hàng đã triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát giao dịch và tiến hành đối soát chi tiết với các đối tác. KienlongBank khẳng định vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để rà soát và thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu. Dựa trên kết quả thu thập chứng từ dự kiến trong tháng 9/2026, ngân hàng sẽ đề xuất các biện pháp xử lý dứt điểm phù hợp với quy định của pháp luật.