KienlongBank giảm hơn 1.000 nhân sự trong quý 3, thu nhập bình quân tăng

Ảnh minh họa: KienlongBank

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, mã: KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 537 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt 429 tỷ đồng, giảm 12,8% YoY.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần của KienlongBank đạt 873 tỷ đồng, giảm 10,7% YoY. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 18,5%, còn gần 134 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng đạt gần 68 tỷ đồng, tăng trưởng tích cực so với mức 14 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh khác mang về khoản lãi thuần 156 tỷ đồng, tăng gần 210% YoY.

Đối với hoạt động chứng khoán tại Kienlongbank, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm gần 97%, xuống khoảng 0,6 tỷ đồng, trong khi mua bán chứng khoán kinh doanh mang về gần 15 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động quý 3/2026 của ngân hàng này đạt 1.247 tỷ đồng, tăng 1,8% YoY. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 36,4%, lên 643 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 19,9% YoY, còn 604 tỷ đồng. Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 51,8% YoY, xuống gần 67 tỷ đồng nhưng vẫn không bù đắp được đà giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, KienlongBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 3.669 tỷ đồng, tăng 3,4% YoY. Chi phí hoạt động tăng nhanh hơn, ở mức 14,2%, lên 1.538 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 3,3%, còn 2.131 tỷ đồng.

Dù vậy, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 37,3% YoY, từ 667 tỷ đồng xuống 418 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.713 tỷ đồng, tăng 11,5% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của KienlongBank đạt 115.968 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 78.465 tỷ đồng, tăng 9,6%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 13,6%, lên 81.827 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của ngân hàng đạt gần 1.557 tỷ đồng, tăng 16,7% so với mức 1.334 tỷ đồng cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng theo đó tăng từ khoảng 1,86% lên 1,98%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính ghi nhận biến động đáng chú ý về nhân sự. Đến cuối tháng 9/2026, KienlongBank và công ty con có 2.596 nhân viên, giảm 1.078 người, tương đương 29,3% so với mức 3.674 người tại cuối quý 2/2026.

Trước đó, nhân sự ngân hàng tăng thêm 449 người trong nửa đầu năm, từ 3.225 người lên 3.674 người. Tính chung 9 tháng, số nhân viên giảm 629 người, tương đương 19,5% so với đầu năm. Báo cáo tài chính không nêu cụ thể nguyên nhân biến động nhân sự trong quý 3.

Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân trong 9 tháng đạt 3.162 người, giảm 10,4% so với mức 3.530 người cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu nhập bình quân đạt khoảng 25 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,7% so với mức 23 triệu đồng/người/tháng cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu KLB giảm 50 đồng, tương ứng 0,44% so với phiên trước, xuống 11.300 đồng/cp. Thanh khoản tăng mạnh với khối lượng giao dịch đạt 406.700 cổ phiếu, gấp khoảng 2,54 lần mức 160.200 cổ phiếu của phiên cuối tuần trước.