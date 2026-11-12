KienlongBank chấm dứt hoạt động một loạt phòng giao dịch

Theo đó, KienlongBank đã nhận được các văn bản của NHNN chấp thuận việc tự nguyện chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch (PGD) Hàm Tiến, thuộc KienlongBank Chi nhánh Bình Thuận. PGD này có địa chỉ tại số 28 Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

NHNN cũng chấp thuận đề nghị của KienlongBank về việc chấm dứt hoạt động đối với PGD Vũng Liêm, thuộc Chi nhánh Vĩnh Long, địa chỉ tại số 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xã Trung Thành Tây, tỉnh Vĩnh Long.

Cùng với đó, đề nghị chấm dứt hoạt động PGD Phước Long thuộc Chi nhánh Bạc Liêu, địa chỉ tại ấp Nội Ô, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau cũng đã được NHNN chấp thuận.

Theo công văn của NHNN gửi KienlongBank, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của NHNN, KienlongBank phải tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để chấm dứt hoạt động các phòng giao dịch này.

Trước đó, KienlongBank cũng đã chấm dứt hoạt động cùng lúc 3 PGD kể từ ngày 24/10/2026, gồm: PGD Đức Hoà – Chi nhánh Long An, PGD Thoại Sơn – Chi nhánh An Giang, PGD Thới Bình, Chi nhánh Cà Mau.

Tại ngày 30/9/2026, mạng lưới giao dịch của KienlongBank có 134 chi nhánh và phòng giao dịch. Với việc vừa chấm dứt hoạt động đối với 6 PGD trong tháng 10 và 11, nhà băng này hiện còn 128 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước.

Xu hướng cắt giảm số lượng phòng giao dịch của các ngân hàng diễn ra mạnh trong thời gian gần đây. 9 tháng đầu năm nay có 6 ngân hàng công bố tinh gọn mạng lưới giao dịch với tổng số 105 phòng giao dịch dừng hoạt động.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra cuối tháng 4, cổ đông của KienlongBank đã thông qua tờ trình của HĐQT về việc chuyển trụ sở chính từ tỉnh An Giang về Đồng Nai, địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước và là một cực tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.