KienlongBank báo lợi nhuận quý III giảm 13%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã: KLB) đạt thu nhập hoạt động 1.247 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý III ghi nhận giảm 10,6% so với cùng kỳ, đạt 874 tỷ đồng khi NIM giảm xuống dưới 4%. Ngân hàng cho biết việc thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm chia sẻ khó khăn với nền kinh tế theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước là nguyên nhân chủ yếu.

Bù lại, thu nhập ngoài lãi khởi sắc, mang về hơn 370 tỷ đồng với đóng góp từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và thu hồi nợ xấu.

Ở phía chi phí, chi phí nhân viên giảm 24% so với cùng kỳ khi ngân hàng tiến hành cắt giảm hơn 1.000 nhân sự trong quý. Tuy nhiên, việc dự phòng phải thu khó đòi tăng 341 tỷ đồng đã đưa chi phí hoạt động tăng 37% so với cùng kỳ lên 643 tỷ đồng.

Kết quả, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III ở mức 537 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 18% so với quý liền trước.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 1.713 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Về phía bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của KienlongBank đã tăng 12% so với đầu năm lên gần 116.000 tỷ đồng. Trong đó, quy mô cho vay khách hàng đạt 78.465 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng tín dụng 9,6% so với đầu năm.

Hoạt động cấp tín dụng tăng mạnh tại một số lĩnh vực như cho vay xây dựng, cho vay cá nhân, cho vay bán buôn bán lẻ...

Theo BCTC, KienlongBank dành khoảng 52% tổng dư nợ tín dụng tại cuối quý III/2026, tương ứng hơn 41.000 tỷ đồng để cho vay xây dựng, hạ tầng. So với đầu năm, dư nợ lĩnh vực này đã tăng hơn 8.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 25%, dẫn dắt tăng trưởng tín dụng toàn ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, dư nợ tín dụng bất động sản giảm 49% về dưới 4.000 tỷ đồng. Cho vay hoạt động dịch vụ khác giảm 62%, cho vay nông lâm nghiệp giảm 12%...

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý III/2026 ở mức 1,98%, tăng 0,12 điểm % so với đầu năm nhưng nằm trong ngưỡng mục tiêu kiểm soát NPL dưới 2% mà ban lãnh đạo đặt ra hồi đầu năm.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) ở mức khoảng 81%, giảm 10 điểm % so với quý liền trước khi ngân hàng tăng cường sử dụng dự phòng để xử lý nợ.