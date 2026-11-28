Hội thảo tập trung trao đổi về mối quan hệ giữa bảo tồn giá trị kiến trúc truyền thống và sáng tạo những giá trị mới trong bối cảnh kiến trúc đương đại. Các tham luận hướng tới việc khai thác những nền tảng cốt lõi của kiến trúc bản địa như tư duy tổ chức không gian, khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu, sử dụng vật liệu và sự gắn kết với cộng đồng, thay vì sao chép hình thức truyền thống một cách máy móc.

Đề tài VH.02.02/22-28 do KTS. Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam và TS.KTS. Nguyễn Quốc Tuân, Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc - Công trình, Trường Đại học Phương Đông đồng chủ nhiệm.

Nghiên cứu có sự tham gia của các nhóm chuyên môn thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Viện Bảo tồn Di tích, Tạp chí Kiến trúc cùng một số đơn vị chuyên ngành.

Quang cảnh hội thảo “Kế thừa và kiến tạo trong phát triển kiến trúc Việt Nam”. Ảnh: BTC

Phát biểu tại hội thảo, TS.KTS. Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu, kế thừa các giá trị kiến trúc truyền thống và tiếp nhận có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế. Theo ông, nghiên cứu kiến trúc cần gắn với thực tiễn, từ khảo sát đời sống cộng đồng, điều kiện tự nhiên đến đặc trưng văn hóa của từng địa phương.

Kiến trúc truyền thống không đơn thuần là những hình thức cần gìn giữ, mà còn chứa đựng hệ thống tri thức được tích lũy qua quá trình con người thích ứng với môi trường. Việc nhận diện những giá trị này có thể tạo nền tảng cho các giải pháp thiết kế mới, phù hợp với nhu cầu sống hiện đại và điều kiện phát triển từng vùng miền.

Đề cập những biến đổi của xã hội, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Hoàng Thúc Hào cho rằng, quá trình chuyển dịch dân cư, đô thị hóa và thay đổi nhu cầu sử dụng không gian đang đặt ra những yêu cầu mới đối với kiến trúc. Việc kế thừa các giá trị truyền thống cần được nhìn nhận trong tương quan với biến đổi về dân cư, quỹ đất, môi trường sống và xu hướng phát triển đô thị, thay vì áp dụng những mô hình đã hình thành trong bối cảnh trước đây.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tự động hóa và các phương thức di chuyển mới cũng đặt ra yêu cầu cập nhật tư duy, nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc. Những thay đổi về công nghệ không chỉ tác động đến quy trình thiết kế, xây dựng mà còn có thể làm biến đổi cách con người sử dụng, tương tác với không gian kiến trúc.

Qua các tham luận và trao đổi chuyên môn, hội thảo đặt ra hướng tiếp cận kiến trúc truyền thống như một nguồn tri thức để sáng tạo, trong đó bảo tồn và phát triển không phải hai quá trình đối lập, mà có thể bổ trợ lẫn nhau. Việc vận dụng những giá trị bản địa cần có sự chọn lọc, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công năng, thẩm mỹ, môi trường và đời sống cộng đồng.

Hội thảo góp phần bổ sung cơ sở lý luận, thực tiễn cho nghiên cứu phát triển kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới, hướng tới nền kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc, thích ứng với những biến đổi của xã hội, công nghệ và môi trường, đồng thời hài hòa giữa nhu cầu phát triển con người với yêu cầu bền vững của hệ sinh thái.