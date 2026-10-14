Kiến trúc tản nhiệt bản lề iPhone Duo: Bước đột phá làm mát chip A20 Pro tiến trình 2 nm

Để duy trì hiệu năng tối đa cho vi xử lý A20 Pro trên một thân máy gập siêu mỏng, Apple đã áp dụng kiến trúc tản nhiệt hoàn toàn mới với hệ thống ống graphite luồn trực tiếp qua bản lề. Giải pháp cơ học kết hợp vật liệu tiên tiến này cho phép nhiệt lượng tỏa đều sang cả hai nửa thân máy, loại bỏ triệt để điểm nóng cục bộ vốn là thách thức lớn nhất của các dòng smartphone gập hiện nay.

Thách thức kiểm soát nhiệt lượng trên kiến trúc màn hình gập siêu mỏng

Vi xử lý A20 Pro được chế tạo trên tiến trình 2 nm tiên tiến, mang lại sức mạnh tính toán vượt trội nhưng cũng đặt ra bài toán làm mát nan giải. Trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang công nghệ PCMag, ông Dan Murray, Phó chủ tịch kỹ thuật bán dẫn của Apple, cùng bà Banafsheh Barabadi, Trưởng bộ phận thiết kế tản nhiệt, đã chỉ ra độ phức tạp của kết cấu này.

Điểm khác biệt của A20 Pro nằm ở việc tích hợp thêm một bộ xử lý hiển thị thứ hai ngay bên trong con chip. Thành phần này đóng vai trò điều phối nhằm giúp iPhone Duo vận hành đồng thời màn hình chính gập bên trong và màn hình phụ bên ngoài khi người dùng chạy các tác vụ nặng hoặc đa nhiệm cường độ cao.

Chi tiết linh kiện bên trong của iPhone Duo. Ảnh: Apple.

Tuy nhiên, cấu trúc gập đôi khiến toàn bộ nhiệt năng lớn phát sinh từ vi xử lý có xu hướng tích tụ lại ở nửa thân máy đặt linh kiện chính. Nếu không thể dẫn nhiệt sang nửa còn lại, máy sẽ nhanh chóng chạm ngưỡng nhiệt hạn chế, gây sụt giảm xung nhịp và giảm hiệu năng sử dụng thực tế.

Bộ đôi giải pháp: Ống graphite dẻo và kim loại trên nền xốp

Để phá vỡ rào cản vật lý giữa hai phần thân vỏ, đội ngũ kỹ sư Apple đã phát triển hệ thống ống dẫn nhiệt sử dụng graphite uốn dẻo chạy xuyên qua trục bản lề. Ống dẫn này liên tục phân tán năng lượng nhiệt từ nửa chứa chip sang phần khung máy đối diện, tạo nên bề mặt thoát nhiệt có diện tích gấp đôi.

Bà Banafsheh Barabadi nhấn mạnh đây là một trong những dự án kỹ thuật thách thức nhất từ trước đến nay, đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối giữa nhóm thiết kế cơ khí và nhóm nhiệt động học. Ống dẫn graphite phải bảo đảm độ bền dẻo qua hàng trăm nghìn lần gập mở liên tục mà không nứt gãy cấu trúc, đồng thời duy trì hệ số dẫn nhiệt tối ưu trong suốt vòng đời của máy.

Song song với ống dẫn qua bản lề, hãng giới thiệu vật liệu giao tiếp nhiệt mới mang tên "kim loại trên nền xốp" (metal over foam). Đóng vai trò tương tự keo tản nhiệt truyền thống nhưng sở hữu tính đàn hồi cơ học đặc thù, lớp vật liệu này kết nối trực tiếp chip A20 Pro với buồng hơi, giúp hấp thụ sốc và duy trì tiếp xúc tản nhiệt ổn định khi thiết bị biến đổi trạng thái gập mở.

Kỳ vọng thương mại và kế hoạch phân phối tại thị trường Việt Nam

Nhờ làm chủ được công nghệ làm mát, hiệu năng của chip A20 Pro được đảm bảo ổn định trong thời gian dài, mang lại sự tự tin lớn cho Apple trước thềm thương mại hóa. Dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng, tờ Securities Times cho biết hãng đã đề nghị các đối tác tăng 30% sản lượng sản xuất cho iPhone Duo. Mục tiêu này đưa lượng thiết bị xuất xưởng ước tính đạt mốc xấp xỉ 10 triệu chiếc vào cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng cũng ghi nhận Apple đang tái cơ cấu tỷ lệ lắp ráp dòng điện thoại cao cấp: tăng 10-15% sản lượng cho phiên bản 18 Pro Max và chủ động giảm tương ứng ở mẫu 18 Pro. Việc điều chỉnh này giúp tổng số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường giữ đúng kế hoạch, đập tan lo ngại về việc cắt giảm đơn hàng tổng thể.

Theo lộ trình công bố, iPhone Duo đã chính thức ra mắt vào ngày 9/9, bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng từ ngày 16/10 và dự kiến giao hàng tới người dùng từ ngày 23/10. Tại thị trường Việt Nam, thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple có giá khởi điểm từ 65 triệu đồng.