Kiến trúc sư Việt thiết kế công trình lấy mưa làm trung tâm tại Nhật Bản

Công trình mang tên The Spiritual Passage, hoàn thành năm 2025, do nhóm thiết kế Việt Nam thực hiện dưới sự chủ trì của kiến trúc sư Nhựt Nguyễn. Ý tưởng bắt đầu từ một câu hỏi: Nếu có một nghi lễ cảm tạ mưa, nghi lễ ấy sẽ diễn ra trong không gian như thế nào?

Từ xa xưa, con người thường tổ chức các nghi lễ bằng cách đứng thành vòng tròn quanh lửa, nước hoặc những yếu tố tự nhiên được xem là thiêng liêng. Hình ảnh ấy trở thành nguồn cảm hứng để nhóm kiến trúc sư Việt xây dựng một không gian dành cho việc cảm nhận và chiêm nghiệm về mưa.

Theo thuyết minh thiết kế, công trình không hướng đến một nghi lễ tôn giáo hay hoạt động cúng bái cụ thể. Thay vào đó, kiến trúc được tổ chức nhằm khơi gợi cảm giác thiêng liêng tự nhiên trong những ngày mưa.

Trung tâm công trình là khoảng sân hình tròn mang tên Inside the Rain, mở trực tiếp lên bầu trời. Tại đây, nước mưa rơi xuống, nuôi dưỡng cảnh quan và trở thành yếu tố chính trong trải nghiệm không gian.

Bao quanh sân tròn là những khối kiến trúc hình vuông nhỏ, được sắp đặt gợi liên tưởng đến hình ảnh con người quây quần quanh một điểm tụ họp trong các nghi lễ nguyên thủy.

Sự đối lập giữa hình tròn và hình vuông cũng mang ý nghĩa riêng. Theo quan niệm của nhóm thiết kế, hình tròn đại diện cho tự nhiên, những chu trình và dấu vết thời gian. Trong khi đó, hình vuông tượng trưng cho trật tự do con người tạo dựng, sự che chở và khả năng kiến tạo không gian sống.

Những căn phòng thuộc khu vực Outside the Rain được tổ chức khô ráo, ấm áp và tiện nghi, với tầm nhìn hướng về khoảng sân mưa ở trung tâm.

Qua sự tương phản giữa nơi trực tiếp đón mưa và những căn phòng được che chắn, nhóm kiến trúc sư Việt tạo nên hai trạng thái trải nghiệm: con người có thể quan sát mưa từ bên trong hoặc bước vào khoảng sân mở để cảm nhận trực tiếp hiện tượng tự nhiên này.