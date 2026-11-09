Kiến trúc Pháp tại Việt Nam qua tài liệu lưu trữ

Theo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, tại Việt Nam các công trình kiến trúc Pháp thời kỳ 1858 - 1945 đã trở thành một phần thân thuộc trong không gian sống và diện mạo di sản đô thị từ Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Lạt đến TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những giá trị hiện hữu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc - nghệ thuật và quy hoạch, ẩn sau mỗi công trình là một di sản tài liệu lưu trữ gốc đồ sộ gồm các bản vẽ, hồ sơ thiết kế, thi công, trùng tu, bảo tồn….

Triển lãm "Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858 - 1945" sẽ khai mạc sáng 23/11 tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, 12 Đào Tấn, Hà Nội. Nguồn: BTC

Đây là nguồn chứng cứ xác thực phục vụ nghiên cứu lịch sử kiến trúc, quy hoạch đô thị, đồng thời là nguồn tư liệu vô giá giúp nhận diện, khẳng định và trao truyền trọn vẹn giá trị di sản.

Thông qua các bản vẽ, hồ sơ thiết kế, quy hoạch và hình ảnh gốc được trưng bày một cách hệ thống, triển lãm tái hiện diện mạo đô thị qua từng thời kỳ, làm rõ quá trình hình thành, biến đổi và sự thích ứng độc đáo của kiến trúc với điều kiện tự nhiên, khí hậu bản địa.

Triển lãm là kết quả hợp tác chặt chẽ giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cùng sự đồng hành của AA Corporation, các cơ quan chuyên môn, cơ sở đào tạo, trường học, doanh nghiệp và giới chuyên gia.

Không chỉ kết nối công chúng với lịch sử qua tài liệu lưu trữ gốc, triển lãm còn là bước đi quan trọng khẳng định tầm vóc di sản, giá trị nổi bật toàn cầu của khối tài liệu, hướng tới mục tiêu ghi danh Ký ức thế giới của UNESCO.

Triển lãm "Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858 - 1945" sẽ khai mạc sáng 23/11 tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, 12 Đào Tấn, Hà Nội.