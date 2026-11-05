Kiên trì vận động, vụ thi hành án phức tạp được giải quyết không phải cưỡng chế

Kiểm sát viên kiểm sát việc ghi nhận vào biên bản đương sự tự nguyện bàn giao đất theo nội dung bản án.

Mới đây, VKSND khu vực 2, TP Hồ Chí Minh phân công Kiểm sát viên phối hợp với Chấp hành viên Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 vận động đương sự tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Theo Bản án số 1027/2025/DS-ST ngày 20/6/2025 của TAND TP Thủ Đức (cũ), TP Hồ Chí Minh, bà P.T.K có nghĩa vụ tháo dỡ phần rào lưới B40 và mái tôn nằm trên diện tích 8,1m² thuộc thửa 571, tờ bản đồ số 11 tại phường T.M.L để giao cho bà N.T.P theo Bản đồ hiện trạng vị trí ngày 30/6/2023 và Giấy chứng nhận cập nhật thay đổi ngày 6/7/2012.

Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều thành viên trong gia đình, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện và có thể phải áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu đương sự không tự nguyện thi hành.

Trước tình hình đó, thay vì chỉ tập trung vào phương án cưỡng chế, Kiểm sát viên và Chấp hành viên nghiên cứu kỹ hồ sơ, phối hợp với chính quyền địa phương tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư của đương sự để lựa chọn cách thức vận động phù hợp. Kiểm sát viên và Chấp hành viên nhiều lần trực tiếp gặp gỡ, giải thích cho đương sự về nghĩa vụ phải thực hiện theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời làm rõ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Quá trình vận động được thực hiện trên cơ sở vừa giải thích quy định pháp luật, vừa lắng nghe những khó khăn, nguyện vọng của đương sự. Qua nhiều lần trao đổi, những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tạo sự đồng thuận để đương sự tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Kết quả, đương sự đã tự nguyện giao đất cho người được thi hành án theo đúng nội dung bản án.

Vụ việc được giải quyết dứt điểm mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, qua đó giảm chi phí, thời gian tổ chức thi hành án cho Nhà nước và các bên, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh khiếu kiện, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Từ kết quả vụ việc cho thấy, bên cạnh việc kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục thi hành án, công tác vận động, thuyết phục phù hợp với từng trường hợp có thể tạo điều kiện để đương sự tự nguyện chấp hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Qua đó, quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án được bảo đảm, đồng thời góp phần hạn chế những vụ việc khiếu kiện phức tạp và giảm áp lực trong tổ chức cưỡng chế thi hành án.

Thời gian tới, VKSND khu vực 2 tiếp tục phối hợp với Phòng Thi hành án dân sự cùng cấp trong công tác kiểm sát thi hành án, chủ động trao đổi, tháo gỡ những vụ việc khó khăn, phức tạp và chú trọng công tác vận động đối với những trường hợp có điều kiện tự nguyện thi hành.

Việc giải quyết vụ việc trên cơ sở đúng pháp luật, đồng thời tăng cường đối thoại, thuyết phục sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.