Kiên trì vận động người nghiện tự nguyện cai nghiện

Cán bộ Công an phường làm hồ sơ cho nam thanh niên đi cai nghiện ngày 16-9.

Mới đây, ngày 16-9, Công an phường phối hợp gia đình đưa một nam thanh niên sinh năm 2003 đến Cơ sở cai nghiện số 1 TP Đà Nẵng để cai nghiện tự nguyện trong thời gian 2 năm. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Hội An Đông đã vận động, hỗ trợ 8 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện. Đáng chú ý, từ ngày 11-8 đến nay có 5 trường hợp được gia đình và bản thân người nghiện đồng thuận đăng ký cai nghiện. Kết quả này cho thấy nhận thức của người dân về cai nghiện tự nguyện có chuyển biến tích cực.

Để đạt kết quả trên, Công an phường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố và gia đình rà soát, quản lý, nắm tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện. Lực lượng Công an trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, tư vấn để người nghiện và thân nhân hiểu rõ chính sách, lợi ích của cai nghiện tự nguyện. Quá trình vận động được thực hiện kiên trì, gần gũi, phân tích cụ thể tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, kinh tế gia đình cũng như nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật, từ đó giúp người nghiện nâng cao nhận thức, chủ động lựa chọn cai nghiện.

Thực tế, nhiều trường hợp trước đây còn mặc cảm, né tránh hoặc lo ngại về thủ tục cai nghiện, nhưng sau khi được Công an, chính quyền và gia đình động viên, hỗ trợ đã đồng thuận đăng ký. Sự tự giác và quyết tâm của người nghiện là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả cai nghiện, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Cai nghiện tự nguyện không chỉ giúp người nghiện từng bước từ bỏ ma túy mà còn tạo cơ hội phục hồi sức khỏe, ổn định cuộc sống, học nghề, tìm việc làm. Đối với gia đình và xã hội, đây cũng là giải pháp góp phần giảm áp lực, hạn chế tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Công an phường Hội An Đông khuyến cáo người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và gia đình không nên che giấu, né tránh hoặc mặc cảm mà chủ động liên hệ Công an, chính quyền địa phương hoặc cơ sở cai nghiện để được tư vấn, hướng dẫn. Gia đình cần quan tâm, động viên, tránh kỳ thị, xa lánh để tạo điểm tựa giúp người nghiện quyết tâm cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian tới, Công an phường tiếp tục rà soát, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ gia đình đăng ký cai nghiện tự nguyện, góp phần xây dựng địa bàn “không ma túy”, giữ vững an ninh, trật tự.