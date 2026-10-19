Kiên trì truy xét, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy

Đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tấn Biên bị bắt giữ.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, Phòng CSMT đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh thông tin về các đối tượng thuộc diện đơn vị quản lý, nhất là những trường hợp nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, có khả năng tiếp tục hoạt động phạm tội hoặc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9-2026, các trinh sát xác định Nguyễn Tấn Biên là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt theo quyết định truy nã ngày 14-8-2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng chú ý, trong quá trình trốn truy nã, Biên liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn khiến công tác xác minh thông tin, xác định nơi ẩn náu của đối tượng gặp không ít khó khăn.

Trước tình hình đó, các trinh sát tập trung rà soát những đầu mối liên quan, chủ động phân tích thông tin, từng bước khoanh vùng địa bàn nghi vấn, phục vụ công tác truy bắt. Xác định việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng đã tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan để triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm. Trên cơ sở thông tin thu thập được, lực lượng chức năng tập trung rà soát các mối quan hệ của Biên, xác minh những địa điểm nghi vấn, đồng thời phối hợp vận động gia đình hỗ trợ cung cấp thông tin, góp phần phục vụ công tác truy bắt.

Lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Tấn Biên.

Quá trình truy xét đòi hỏi sự kiên trì, thận trọng trong từng khâu xác minh, đồng thời phải bảo đảm tính chủ động, kịp thời khi phát hiện dấu vết của đối tượng. Trên cơ sở thông tin được kiểm tra, đối chiếu, lực lượng chức năng từng bước củng cố nhận định về địa bàn hoạt động, sẵn sàng triển khai phương án khi xác định được vị trí của Biên.

Đến khoảng 22 giờ ngày 13-10, khi phát hiện Nguyễn Tấn Biên xuất hiện tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, các tổ trinh sát nhanh chóng triển khai phương án, khống chế và bắt giữ đối tượng. Việc tổ chức bắt giữ kịp thời đã chấm dứt quá trình lẩn trốn của đối tượng truy nã đặc biệt, thể hiện hiệu quả của công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và phối hợp giữa các lực lượng Công an.

Sau khi bắt giữ, Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng tiến hành các thủ tục theo quy định, ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Tấn Biên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ Nguyễn Tấn Biên là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ rà soát thông tin, xác minh các mối quan hệ, theo dõi di biến động đến phối hợp giữa lực lượng Công an các địa phương. Qua đó cho thấy, dù đối tượng tìm cách che giấu hành tung, liên tục thay đổi nơi lẩn trốn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm cao, lực lượng Công an vẫn từng bước lần theo dấu vết, tổ chức truy bắt khi thời cơ thuận lợi. Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng lẩn trốn không chỉ phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ tiếp tục phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng thực thi pháp luật.

Kết quả bắt giữ Nguyễn Tấn Biên tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an TP Đà Nẵng trong thực hiện đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy, giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được phát hiện, điều tra và xử lý theo quy định.