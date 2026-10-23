Kiên trì truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Lào

Hai đối tượng Huy và Tài (giữa) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào.

Hai đối tượng trốn nã bị bắt giữ gồm: Phan Quốc Huy (1996, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) và Phạm Văn Tài (1995, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Cả hai đều thuộc diện truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy và được xác định đang lẩn trốn tại tỉnh Savannakhet (Lào).

Việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng là kết quả của quá trình rà soát, xác minh và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng, trong khuôn khổ đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã do Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát động.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về triển khai đợt cao điểm từ ngày 15-9 đến ngày 15-11, Phòng CSMT đã chủ động rà soát, phân loại các đối tượng truy nã thuộc diện quản lý; đồng thời tập trung kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác minh các manh mối liên quan, nhất là những trường hợp có dấu hiệu lẩn trốn ở nước ngoài.

Trên cơ sở đó, công tác nắm tình hình được triển khai chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Từ những thông tin thu thập qua nhiều nguồn, các trinh sát từng bước sàng lọc, đối chiếu dữ liệu, phát hiện dấu hiệu cho thấy Huy và Tài có khả năng đang lẩn trốn tại tỉnh Savannakhet (Lào). Nhận định đây là những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có nhiều mối quan hệ phức tạp và chủ động che giấu tung tích, lãnh đạo Phòng CSMT đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ địa bàn ẩn náu, quy luật hoạt động, qua đó xây dựng phương án truy bắt phù hợp.

Quá trình truy xét đặt ra không ít khó khăn, bởi các đối tượng hoạt động kín đáo, hạn chế tiếp xúc bên ngoài, thường xuyên đề cao cảnh giác nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Việc truy tìm người đang lẩn trốn ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng đòi hỏi sự thận trọng trong xác minh thông tin, đồng thời phải bảo đảm phối hợp đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn sở tại.

Trước tình hình đó, CBCS Phòng CSMT không nóng vội, chủ quan mà kiên trì rà soát từng đầu mối, kiểm chứng thông tin qua nhiều khâu, từng bước thu hẹp phạm vi truy tìm. Song song với các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn để trao đổi, xác minh những thông tin liên quan.

Sau khi cơ bản xác định được địa điểm ẩn náu của Huy và Tài, Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng đã phân công tổ công tác gồm những điều tra viên, trinh sát viên có kinh nghiệm, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng Cảnh sát tỉnh Savannakhet tổ chức vây bắt.

Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 19-10, tổ công tác đồng loạt triển khai phương án, bắt giữ thành công Phan Quốc Huy và Phạm Văn Tài tại tỉnh Savannakhet. Việc khống chế, bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm được thực hiện trên cơ sở quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, xác minh chặt chẽ và hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận thông tin về nhân thân, lai lịch và các hành vi phạm tội trước đó. Hiện Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với lực lượng chức năng Lào xác minh những nội dung liên quan, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa hai đối tượng về Việt Nam, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả bắt giữ Phan Quốc Huy và Phạm Văn Tài cho thấy hiệu quả của việc triển khai đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã gắn với công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và chủ động phối hợp giữa các lực lượng. Đáng chú ý, trong điều kiện các đối tượng đã rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, việc xác định chính xác nơi lẩn trốn và tổ chức bắt giữ thành công đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cùng khả năng phối hợp chặt chẽ của lực lượng làm nhiệm vụ.

Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã, dù lẩn trốn trong nước hay nước ngoài, hãy sớm nhận thức rõ trách nhiệm trước pháp luật, chủ động ra đầu thú, thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan điều tra để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đối với những trường hợp cố tình lẩn trốn, cơ quan Công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết truy bắt và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.