Kiên trì thuyết phục cô gái có ý định tự tử, công an ngăn chuyện đau lòng

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, khoảng 22h45 ngày 12/11, nhận được tin báo của người dân về một cô gái có ý định tự tử tại cầu Rộ (thuộc khu vực xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An), Công an xã Kim Bảng khẩn trương triển khai lực lượng, kịp thời tiếp cận, kiên trì động viên, thuyết phục, kịp thời ngăn chặn sự việc đáng tiếc có thể xảy ra..

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng Công an xã Kim Bảng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Trước tình huống cấp bách, Trung tá Nguyễn Hoàng Phong kiên trì trò chuyện, phân tích, giải thích và động viên cô gái bình tĩnh, suy nghĩ tích cực, từ bỏ ý định tiêu cực.

Công an xã Kim Bảng kịp thời tiếp cận, đưa H. ra khỏi vị trí nguy hiểm. Ảnh: CA.↵

Bằng sự chân thành, trách nhiệm và cách tiếp cận khéo léo, Trung tá Phong và 03 cán bộ từng bước giúp cô gái ổn định tâm lý, đồng ý rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Qua tìm hiểu, cô gái là N.T.H. (sinh năm 2009, trú tại xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An). Do buồn chuyện gia đình và xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm, H. đã có suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến hành động bột phát. Sau khi sự việc được giải quyết an toàn, Công an xã Kim Bảng liên hệ, đưa cô gái về với gia đình để tiếp tục quan tâm, động viên và chăm sóc.

Qua sự việc, cơ quan Công an khuyến cáo mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng cần dành nhiều sự quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của thanh, thiếu niên; chủ động lắng nghe, chia sẻ, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường về tâm lý để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Khi gặp khó khăn, bế tắc, mỗi người hãy mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè và những người có thể hỗ trợ.