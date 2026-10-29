Kiên trì hòa giải, vận động người dân hiến đất mở đường

Lắng nghe để tháo gỡ những băn khoăn

Thôn Phúc Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai thôn Quảng Phúc và Phú Yên cũ. Đặc thù của địa bàn, phần lớn diện tích đất có nguồn gốc từ nông trường trước đây. Những năm 1980-1990, người dân từ nhiều vùng quê đến đây lập nghiệp, quá trình hình thành cộng đồng dân cư với nhiều nguồn gốc khác nhau, trong khi đất đai chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiến việc giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai cần sự thận trọng, kiên trì và đồng thuận.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Chi bộ thôn Phúc Yên, xã Yên Bài trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thanh Xuân

Một trong những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Phúc Yên là mở rộng đường giao thông. Trước đây, nhiều tuyến đường trong thôn chỉ rộng từ 2,5m đến 3m, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, nhất là chè và cây ăn quả. Muốn mở rộng đường, các hộ dân hai bên phải lùi tường bao, dành một phần diện tích đất đang sử dụng.

Bởi vậy, khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, không phải hộ dân nào cũng đồng tình ngay từ đầu. Có người lo ngại quyền lợi gia đình bị ảnh hưởng, có người còn băn khoăn về ranh giới đất đai và trách nhiệm của từng hộ nếu cùng tham gia mở đường. Những ý kiến khác nhau, nếu không được giải thích thấu đáo, rất dễ dẫn đến bất đồng giữa các gia đình và ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trước thực tế đó, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Chi bộ thôn Phúc Yên, cùng Tổ hòa giải xác định muốn giải quyết vấn đề phải bắt đầu từ việc lắng nghe. Thay vì chỉ thông báo chủ trương trong các cuộc họp, cán bộ thôn và các hòa giải viên đến từng cụm dân cư, gặp gỡ trực tiếp những hộ có đất nằm dọc tuyến đường dự kiến mở rộng để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng.

Theo ông Nhàn, mỗi hộ dân có hoàn cảnh và cách nhìn nhận khác nhau. Vì thế, người làm công tác hòa giải không thể chỉ đưa ra yêu cầu chung mà phải hiểu rõ điều người dân đang lo lắng, từ đó phân tích cụ thể, giúp các bên nhìn nhận vấn đề trên tinh thần tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau và lợi ích chung của cộng đồng.

Những mét đường rộng thêm từ sự đồng lòng

Kết quả rõ nét của quá trình hòa giải, vận động tại thôn Phúc Yên được thể hiện qua những tuyến đường đã được mở rộng, nhiều tuyến đường chính hiện có mặt cắt rộng từ 7m đến 8m, tạo điều kiện kết nối thuận lợi hơn giữa các khu dân cư và những công trình phục vụ đời sống.

Cùng với các vấn đề liên quan đến đất đai, ông Nhàn và Tổ hòa giải còn tham gia tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống gia đình, hàng xóm. Điển hình là vụ việc một cặp vợ chồng hưu trí xảy ra xô xát, khiến người vợ bức xúc làm đơn xin ly hôn gửi lên thôn.

Nắm bắt sự việc, ông Nhàn cùng các hòa giải viên kịp thời đến nhà tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe ý kiến của cả hai người. Trên tinh thần tôn trọng, giữ gìn sự riêng tư của gia đình, các thành viên Tổ hòa giải phân tích những điều chưa đúng trong cách ứng xử của mỗi bên, đồng thời giúp hai vợ chồng nhìn lại tình nghĩa sau nhiều năm chung sống và những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với con cháu nếu mâu thuẫn tiếp tục kéo dài.

Sau quá trình trao đổi, hai vợ chồng dần bình tĩnh, nhận ra những điều cần điều chỉnh trong cách ứng xử, tự nguyện rút đơn và ký cam kết hòa giải, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Gắn bó nhiều năm với công việc ở cơ sở, ông Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng, muốn hòa giải thành công, người thực hiện phải có trách nhiệm, kiên trì và thực sự lắng nghe. Không thể giải quyết mâu thuẫn chỉ bằng những lời yêu cầu chung chung. Điều quan trọng là tìm được nguyên nhân, tháo gỡ đúng điểm vướng và giúp các bên tự nguyện đi đến thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài Nguyễn Phi Long cho biết, tổ hòa giải thôn Phúc Yên là một trong những tổ tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở. Các thành viên tổ hòa giải, cùng những người có uy tín trong cộng đồng đã phát huy tốt vai trò nắm bắt tình hình, kịp thời tuyên truyền, vận động, phân tích để người dân hiểu và tự nguyện tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài cũng cho rằng, những cách làm thực tế, gần dân của tổ hòa giải thôn Phúc Yên có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, ổn định và văn minh.

Thời gian tới, xã Yên Bài mong muốn Tổ hòa giải thôn Phúc Yên tiếp tục phát huy vai trò, chủ động nắm bắt từ sớm, từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, đoàn kết và văn minh.