Kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027 với 27 thành viên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 vừa ký Quyết định số 149/QĐ-UBQGAPEC2027 ngày 6/10/2026 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027.

Theo Quyết định, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 gồm 27 thành viên, trong đó Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Phó Chủ tịch.

Các thành viên gồm: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch các Quan chức cao cấp APEC, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia, đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Trưởng Tiểu ban An ninh và Y tế; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến, Trưởng Tiểu ban Vật chất và Hậu cần; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Các thành viên khác gồm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường; Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn.

Ủy ban Quốc gia APEC 2027 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc và điều phối hoạt động giữa các Tiểu ban, Ban Thư ký, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức các hội nghị và hoạt động của Năm APEC 2027.

Cơ cấu Ủy ban gồm 5 Tiểu ban: Nội dung; Vật chất và Hậu cần; An ninh và Y tế; Tuyên truyền và Văn hóa; Lễ tân.

Ban Thư ký là bộ phận thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia, do Bộ Ngoại giao chủ trì, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban, với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Công Thương.