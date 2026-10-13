Kiện toàn tổ chức, nhân sự Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thành lập năm 2009, Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai.

Trung tâm hoạt động trong các lĩnh vực y tế, xã hội, công nghệ 4.0, nông nghiệp tuần hoàn, dược liệu, bình đẳng giới, hợp tác và phát triển, hướng đến mục tiêu góp phần nâng cao sức khỏe, sinh kế bền vững và chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Tại hội nghị, các quyết định phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý đã được công bố.

Tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc Nhân dân Đào Thị Ngọc Lan được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc YenBai CDSH. Hội nghị cũng công bố quyết định kiện toàn, ra mắt ban quản lý hai dự án: “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” và “Thúc đẩy tiếp cận tài chính cho các chuỗi giá trị bảo vệ rừng có đáp ứng giới”.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Ban quản lý hai dự án: “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng" và "Thúc đẩy tiếp cận tài chính cho các chuỗi giá trị bảo vệ rừng có đáp ứng giới" ra mắt tại hội nghị.