Kiện toàn tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2023 - 2028 sửa đổi, bổ sung. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí; Ban Thư ký 7 đồng chí; Ban Kiểm tra 7 đồng chí.

Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và giữ chức danh Phó Chủ tịch, Phó Trưởng ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa III nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa III nhiệm kỳ 2023 - 2028

Việc kiện toàn tổ chức, nhân sự góp phần củng cố bộ máy Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác Hội, phong trào sinh viên trong thời gian tới.