Kiện toàn tổ chức hội nông dân ở cơ sở

Hội Nông dân xã Phú Thuận trao quyết định kiện toàn chức danh Chi hội trưởng Nông dân cho các cá nhân. Ảnh: LÊ ÁNH

Chú trọng lựa chọn cán bộ trẻ

Anh Tô Văn Bình (ở thôn Thạnh Phú) là hội viên tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Phú Thuận với mô hình nuôi dúi và chồn hương. Hằng năm, mô hình mang lại thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng, giúp gia đình có nguồn thu nhập khá.

Bên cạnh đó, anh là hội viên tiêu biểu, thường xuyên tham gia các hoạt động hội, được cán bộ, hội viên nông dân của xã đánh giá cao. Trong công tác kiện toàn các chi hội nông dân trên địa bàn vừa qua, anh Bình được Hội Nông dân xã tín nhiệm kiện toàn giữ chức danh Chi hội trưởng Nông dân thôn Thạnh Phú.

“Sau 2 tháng giữ chức danh mới, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động hội, cùng với hội viên ra quân vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhân dân gặt lúa trước mùa mưa và hỗ trợ hội viên trong hoạt động sản xuất. Nhờ quyết tâm, trách nhiệm của bản thân, tôi vừa được cấp ủy thôn Thạnh Phú giới thiệu tham gia lớp cảm tình Đảng”, anh Bình chia sẻ.

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn chi hội nông dân theo các thôn, tổ dân phố mới, Hội Nông dân xã Phú Thuận đã tổ chức sắp xếp, kiện toàn từ 20 chi hội xuống 14 chi hội nông dân, tổng số hội viên hơn 3.400 người. Trong đó, sắp xếp lại 6 chi hội, giữ nguyên 8 chi hội. Hội viên được chọn là người có uy tín, trách nhiệm, nhiệt huyết và phần lớn có độ tuổi trẻ, giúp thuận lợi trong tiếp cận công nghệ.

Bà Lê Thị Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận cho biết, sau sắp xếp, 14 chi hội nông dân từng bước đi vào hoạt động nền nếp, ổn định. Để hỗ trợ, nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm cho cán bộ hội mới, đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn về công tác hội và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thời gian tới, hội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thu hút hội viên nhằm củng cố, xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh, phát triển.

Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở

Tại xã Hòa Vang, Hội Nông dân xã tổ chức sắp xếp, kiện toàn từ 21 chi hội giảm còn 12 chi hội nông dân, tổng số hội viên hơn 3.800 người; trong đó có 6 cá nhân được sắp xếp mới, 6 cá nhân giữ nguyên. Các chi hội trưởng được sắp xếp có xu hướng trẻ hóa, dễ tiếp thu công nghệ để hỗ trợ hội viên tốt hơn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang Lê Đình Quảng cho biết, về thuận lợi, sau khi kiện toàn, sắp xếp các chi hội, cá nhân được chọn là người có uy tín, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác hội và phong trào nông dân. Đây là những hạt nhân nổi bật trong việc lĩnh hội những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để linh hoạt tuyên truyền sâu rộng đến hội viên cơ sở.

Bên cạnh đó, vẫn còn khó khăn như địa bàn hiện nay rộng hơn, trong khi một số chi hội trưởng mới chưa quen với công việc. Do đó, hội đã tổ chức 3 lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức thực tế. Hiện nay, về cơ bản, các chi hội đều hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào nông dân.

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/HNDT ngày 18/6/2026 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng về sắp xếp, kiện toàn chi hội nông dân trên cơ sở sắp xếp thôn, tổ dân phố theo địa bàn dân cư, từ 1.776 chi hội trước đây, nay thành phố giảm còn 1.338 chi hội.

Việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn chi hội bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, nông dân ở địa bàn dân cư.

Quá trình thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên. Đặc biệt, hội ưu tiên chọn người có năng lực, uy tín, nhiệt huyết và chú trọng sắp xếp kiện toàn cán bộ trẻ. Hiện nay, hội đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng cho cán bộ chi hội mới, góp phần nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.