Kiện toàn tổ chức đảng trong trường học

Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục không chỉ làm thay đổi quy mô, đầu mối quản lý mà còn đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức đảng tương ứng. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, đảng ủy các xã, phường đã chủ động rà soát, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ trường học; chỉ định cấp ủy, hướng dẫn bàn giao đảng viên, hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tam Thanh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Mầm non Hoa Hướng Dương

Tại xã Kiên Mộc, việc kiện toàn tổ chức đảng được triển khai đồng bộ với quá trình sắp xếp mạng lưới trường học. Bà Hoàng Thị Kim Hoạt, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Mộc cho biết: Trước sắp xếp, toàn xã có 12 trường học, sau sắp xếp, số trường giảm còn 6 trường. Đảng ủy xã đã kịp thời kiện toàn 6 tổ chức đảng tại các trường học, trong đó có 5 chi bộ và 1 đảng bộ. Các tổ chức đảng đã hoàn tất bàn giao đảng viên, hồ sơ, tài liệu; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, duy trì nền nếp sinh hoạt, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các nhà trường.

Không chỉ tại Kiên Mộc, việc kiện toàn tổ chức đảng cũng được triển khai đồng bộ tại các xã, phường, phù hợp với quy mô và mô hình tổ chức của từng nhà trường. Theo thống kê, sau sắp xếp, toàn tỉnh có 375 trường học, tương ứng với 375 chi, đảng bộ trực thuộc đảng ủy các xã, phường. Các tổ chức đảng đã hoàn thành việc kiện toàn cấp ủy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; duy trì sinh hoạt định kỳ, từng bước đưa hoạt động đi vào nền nếp.

Bà Phan Thu Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Đăng cho biết: Đảng bộ trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Trường Mầm non Bảo Lâm và Chi bộ Trường Mầm non Đồng Đăng. Sau sáp nhập, Đảng bộ có 71 đảng viên. Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy lãnh đạo thống nhất các mặt hoạt động, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tạo điều kiện để mỗi trẻ được yêu thương, vui chơi, học tập và phát triển toàn diện.

Qua ghi nhận thực tiễn tại các chi, đảng bộ trường học trên địa bàn tỉnh, sau kiện toàn, các tổ chức đảng không chỉ duy trì nền nếp sinh hoạt mà còn phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Từ đầu năm học 2026–2027 đến nay, cấp ủy các nhà trường đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiệm vụ năm học, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực triển khai các phong trào thi đua, hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể thao. Sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần duy trì nền nếp, kỷ cương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi nhà trường.