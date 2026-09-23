Kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo đúng vị trí việc làm

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo xã Châu Thới.

Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh xem clip phóng sự báo cáo tình hình hoạt động của chính quyền cơ sở trên địa bàn xã Châu Thới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Báo cáo với Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nhan Chí Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Châu Thới, cho biết: Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy chính quyền xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào vận hành hiệu quả. Mọi hoạt động quản lý nhà nước cũng như dịch vụ công phục vụ Nhân dân trên địa bàn luôn được duy trì liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đáng kể đầu mối: từ 30 ấp sắp xếp còn 18 ấp (giảm 12 ấp); từ 11 trường sắp xếp còn 6 trường; 3 trạm y tế sáp nhập thành 1 trạm y tế.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã bố trí 5 công chức chuyên trách làm nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, số hoá, luân chuyển hồ sơ, theo dõi tiến độ và trả kết quả. Việc phân công công chức phụ trách từng lĩnh vực cụ thể bảo đảm luôn có người trực trong thời gian làm việc, giải quyết hồ sơ cho người dân đúng quy trình.

Chủ tịch UBND xã Châu Thới Nhan Chí Nguyễn nêu một số khó khăn của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo UBND xã Châu Thới thẳng thắn nêu ra một số hạn chế, khó khăn như: Khối lượng công việc tăng cao do địa phương tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền, trong khi đó một số phòng, ban còn thiếu nhân lực nên cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực; trình độ, năng lực chuyên môn của một bộ phận công chức chưa đồng đều, nhất là khi đảm nhận các nhiệm vụ mới đòi hỏi tính chuyên môn sâu; còn tình trạng công tác lệch chuyên ngành đào tạo; hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin một số nơi xuống cấp, chưa bảo đảm tính đồng bộ.

Đồng chí Trương Vũ Trường, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, trao đổi một số nội dung với xã Châu Thới tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đề nghị xã làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến số lượng biên chế; phương án giải quyết biên chế dôi dư; việc giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách…

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu kết luận.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy biểu dương nỗ lực của hệ thống chính trị xã Châu Thới trong việc ổn định bộ máy và duy trì các hoạt động phục vụ người dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý xã Châu Thới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số; tiếp tục rà soát, kiện toàn và bố trí bộ máy cán bộ, công chức theo đúng vị trí việc làm; thực hiện công tác tiếp công dân đúng quy định.

“Lãnh đạo xã cần tăng cường đi cơ sở, sâu sát địa bàn để gần dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân”, đồng chí Bùi Tấn Bảy nhấn mạnh./.