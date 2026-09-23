Kiện toàn quản trị, mở rộng lĩnh vực, hướng đến phát triển bền vững

Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung quan trọng về định hướng phát triển đến năm 2050, nguồn khí phục vụ Nhà máy Đạm Cà Mau, hoàn thiện mô hình quản trị và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Cụ thể, đại hội thông qua định hướng phát triển PVCFC đến năm 2050, đồng hành với chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh cốt lõi, mở rộng không gian tăng trưởng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội.

Theo đó, PVCFC tập trung 3 lĩnh vực chính, gồm: sản xuất - kinh doanh phân bón; khí công nghiệp và hoá chất liên quan phân bón; công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch.

Tổng Công ty định hướng phát triển từ nền tảng sản xuất phân bón sang cung cấp các giải pháp toàn diện trong chuỗi giá trị nông nghiệp, ứng dụng công nghệ và mở rộng sang những lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Văn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐQT Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, phát biểu tại đại hội.

Đến năm 2050, PVCFC hướng tới trở thành doanh nghiệp tích hợp nông nghiệp - công nghệ sinh học hàng đầu khu vực, đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và khu vực.

Các cổ đông có ý kiến đóng góp tại đại hội.

Một nội dung quan trọng được cổ đông thống nhất là sửa đổi bổ sung số 12 Hợp đồng mua bán khí số 3918/HĐ-DKVN giữa PVCFC và PV GAS, đưa nguồn khí Nam Du - U Minh vào phạm vi hợp đồng. Đây là cơ sở để các bên triển khai các bước tiếp theo, hướng tới bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài cho hoạt động sản xuất urê của Nhà máy Đạm Cà Mau.

Đoàn Chủ tịch trả lời các vấn đề cổ đông đặt ra.

Song song đó, đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, trong đó bổ sung khí công nghiệp phù hợp với dự án sản xuất, kinh doanh khí công nghiệp tại Nhà máy Đạm Cà Mau; đồng thời bổ sung hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức và phát triển logistics phục vụ chuỗi cung ứng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, các nội dung được PVCFC điều chỉnh tập trung nâng cao chất lượng quản trị theo hướng tiệm cận thông lệ OECD, trong đó làm rõ hơn quyền của cổ đông, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị; tăng cường quản trị rủi ro, quản trị các vấn đề phát triển bền vững và minh bạch thông tin.

Cổ đông biểu quyết điện tử thông qua các nội dung của đại hội.

Việc hoàn thiện hệ thống quản trị tạo nền tảng phù hợp với vai trò Tổng Công ty khi quy mô, lĩnh vực hoạt động và chuỗi giá trị của PVCFC ngày càng mở rộng, đồng thời hỗ trợ thực thi định hướng phát triển dài hạn đến năm 2050.

Ông Trần Hồng Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, phát biểu tại đại hội.

Trên cơ sở hoàn thiện mô hình quản trị, PVCFC tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu bổ sung ông Phạm Văn Phong (sinh năm 1977, Tiến sĩ Kỹ thuật hoá học, Thạc sĩ Công nghệ hoá dầu) làm Thành viên HĐQT PVCFC nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Phong được bầu làm thành viên HĐQT PVCFC nhiệm kỳ 2026-2031.

Với các nội dung được cổ đông thống nhất thông qua, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã hoàn thiện thêm những nền tảng quan trọng về chiến lược, nguồn nguyên liệu, quản trị và nhân sự cho PVCFC.

Đây là cơ sở để Tổng Công ty từng bước hiện thực hoá định hướng đến năm 2050, mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo./