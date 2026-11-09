Hội nghị bất thường kiện toàn nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Lò Mạnh Cường, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tọa hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí hiệp thương cử đồng chí Lò Mạnh Cường giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chá A Của nhấn mạnh, việc kiện toàn, bổ sung nhân sự có ý nghĩa quan trọng trong củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đo, tập trung tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lò Mạnh Cường.

Đồng chí cũng yêu cầu MTTQ các cấp chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, quan tâm chăm lo cho người nghèo dịp cuối năm. Qua đó, phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện chính sách an sinh xã hội góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.