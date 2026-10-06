Kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh

Chiều 6/10, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh lần thứ 4, khoá VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo chủ chốt Hội Liên hiệp Thanh niên được kiện toàn.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cùng đại diện các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố, bổ sung lực lượng cán bộ chủ chốt, bảo đảm tính liên tục, toàn diện và nâng cao năng lực điều hành của tổ chức Hội trong giai đoạn phát triển mới.

Theo báo cáo, đến tháng 9/2026, Ủy ban Hội có nhiều biến động về nhân sự do 68/88 anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội, 22/28 Ủy viên Ban Thư ký, 6/7 Phó Chủ tịch và 8/10 thành viên Ban Kiểm tra được điều chuyển hoặc không còn đủ điều kiện tham gia. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động Hội được duy trì liên tục, hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết kiện toàn các chức danh.

Căn cứ Đề án sửa đổi nhân sự Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố khóa VI nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Hội khóa VI gồm 61 ủy viên, đại diện cơ quan Hội, Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã, tổ chức thành viên, trường học, câu lạc bộ, đội, nhóm và các ngành, lĩnh vực liên quan.

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 37 anh, chị tham gia Ủy ban Hội khóa VI. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố lâm thời, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Bắc Ninh khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 với 100% đại biểu thống nhất.

Hội nghị kiện toàn 3 Phó Chủ tịch gồm các anh, chị: Nguyễn Ngọc Nam, Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng ban Phong trào thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố; Đặng Đình Chính, Ủy viên Ủy ban Hội, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố và chị Nguyễn Thị Thùy Dương, Ủy viên Ủy ban Hội, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố; kiện toàn bổ sung 8 Ủy viên Ban Thư ký và 3 Ủy viên Ban Kiểm tra.

Việc kiện toàn nhân sự tạo động lực để Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp thanh niên; phát huy vai trò các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm; đồng thời nâng cao chất lượng triển khai các phong trào, chương trình đồng hành với thanh niên trong thời gian tới.