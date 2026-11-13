Kiện toàn nhân sự chủ chốt ở Thái Nguyên và Cà Mau

Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau

Ngày 13/11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Ngời - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc và ông Dư Minh Hùng - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, hiện là Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đoàn Việt Khoa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Mã Minh Tâm - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Thành Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Trước đó vào chiều 12/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với bà Nguyễn Thị Loan do đã được điều động công tác khác.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên đã bầu ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Thành Minh, sinh năm 1982, quê quán phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Cao cấp Lý luận chính trị.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới (ông Nguyễn Thành Minh đứng thứ 4 từ trái sang). Ảnh: Báo Thái Nguyên

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Y tế, và ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương.

Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ ở Thái Nguyên Chiều 12/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vạn Xuân, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Cụ thể: Điều động ông Nguyễn Minh Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Đức Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Sàng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Điều động, chỉ định ông Triệu Đức Văn, Phó Giám đốc Sở NN&MT, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Luân chuyển, chỉ định ông Đặng Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Trung Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành. Điều động ông Ngô Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy. Điều động, bổ nhiệm bà Vũ Thị Anh Dung, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Bà Ngô Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Phúc. Ông Huy Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thành Công nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công. Luân chuyển, chỉ định ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Võ Nhai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Hoàng Văn Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bằng Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị cũng công bố quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương Sen, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.