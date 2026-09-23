Kiện toàn nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Hiện toàn thành phố có gần 350 nhân sự chuyển đổi số, trong đó có khoảng 156 người trình độ đại học, 66 thạc sĩ và 5 tiến sĩ; 100% sở, ngành, địa phương đã bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.

Cùng với kiện toàn nhân lực, thành phố tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo kỹ năng số cơ bản theo Chương trình số 02-CTr/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến tháng 7-2026, toàn thành phố đã tổ chức hơn 6,2 ngàn lớp, hội nghị, đợt tập huấn, hoạt động tuyên truyền, thu hút gần 4,2 triệu lượt người tham gia.