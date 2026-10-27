Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa

Ngày 27-10, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Quyết định số 3774 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1323, ngày 26-9-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng TĐ-KT tỉnh.

Theo đó, Hội đồng TĐ-KT tỉnh có 12 thành viên. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng. Các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là Phó Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng là lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Trưởng phòng TĐ-KT (Sở Nội vụ) là Ủy viên, Thư ký Hội đồng.

Hội đồng TĐ-KT tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác TĐ-KT trên địa bàn tỉnh; thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách về tổ chức phong trào thi đua và công tác TĐ-KT trong phạm vi tỉnh. Đồng thời, Hội đồng TĐ-KT tỉnh sẽ tham mưu, tư vấn cấp có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tham mưu tổng kết công tác TĐ-KT; đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về TĐ-KT; kiểm tra, giám sát công tác TĐ-KT.

Các thành viên của Hội đồng TĐ-KT tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng; thành lập, hướng dẫn tổ chức hoạt động các cụm, khối thi đua do Hội đồng tổ chức...