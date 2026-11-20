Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2291/QĐ-TTg ngày 20/11/2026 về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Đây là cơ quan thực hiện chức năng quản lý, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và giám sát hoạt động của Quỹ theo quy định của Chính phủ.

Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Các thành viên Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/11/2026, đồng thời thay thế danh sách thành viên tại Điều 1 Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 11/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Quyết định định hướng và giám sát hoạt động của Quỹ

Theo Quyết định số 1511/QĐ-TTg, Hội đồng quản lý là cơ quan quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư, nhân danh Quỹ để quyết định và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 9 Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng là quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động 5 năm và hằng năm của Quỹ; ban hành, sửa đổi quy chế hoạt động; quản lý, sử dụng nguồn lực theo quy định pháp luật. Hoạt động của Quỹ không vì mục tiêu lợi nhuận, không vì mục tiêu bảo toàn nguồn tài chính của Quỹ. Hội đồng đồng thời có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch tài chính hằng năm.

Đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp, Hội đồng có trách nhiệm báo cáo Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng mức hỗ trợ chi phí. Việc xác định mức hỗ trợ được đặt trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu thu hút đầu tư trong từng thời kỳ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hằng năm.

Sau khi tổng mức hỗ trợ được phê duyệt, Hội đồng giao kế hoạch hỗ trợ chi phí cho từng địa phương để tổ chức thực hiện, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để kiểm soát chi. Hội đồng cũng có thẩm quyền phê duyệt các báo cáo định kỳ và báo cáo quyết toán của Quỹ.

Bên cạnh chức năng hoạch định và quyết định kế hoạch, Hội đồng thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật và triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng. Đây là cơ chế nhằm bảo đảm hoạt động điều hành, sử dụng nguồn lực của Quỹ được thực hiện theo đúng định hướng và thẩm quyền.

Hội đồng còn được giao ban hành quyết định hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động và doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu theo mục 2 Chương III Nghị định số 182/2024/NĐ-CP.

Để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Hội đồng được sử dụng con dấu của Quỹ; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đặt cơ quan này trong vai trò điều phối, quản lý và giám sát hoạt động của Quỹ.

Các quyết định về chiến lược, kế hoạch hỗ trợ, phân bổ nguồn lực và kiểm soát chi là những nội dung quan trọng, gắn hoạt động của Quỹ với yêu cầu thu hút đầu tư và định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn./.