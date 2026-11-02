Kiện toàn đội ngũ, vững mạnh quốc phòng cơ sở

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trao quyết định miễn nhiệm chức danh CTV Ban CHQS cấp xã

Kiện toàn đội ngũ

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bố trí sĩ quan quân đội đảm nhiệm chức danh CTV Ban CHQS cấp xã, đồng thời sắp xếp Chỉ huy trưởng, CTV Ban CHQS cấp xã không phải là người địa phương, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện. Đây là bước tiếp theo trong quá trình kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã công bố quyết định của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ CTV Ban CHQS cấp xã đối với 124 đồng chí là bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu; đồng thời công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về điều động, bổ nhiệm 124 sĩ quan thường trực được bố trí đảm nhiệm chức danh CTV Ban CHQS cấp xã.

Đợt điều động, bổ nhiệm lần này góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu, bảo đảm hai chức danh Chỉ huy trưởng và CTV được bố trí theo chủ trương. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, đến nay, biên chế Ban CHQS cấp xã có 755/983 đồng chí, đạt 76,81%. Trong đó, hai chức danh Chỉ huy trưởng và CTV đã được kiện toàn tại 124/124 xã, phường, đặc khu, đạt 100%.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã, nhất là bố trí sĩ quan quân đội đảm nhiệm chức danh CTV, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đây không chỉ là sự thay đổi về nhân sự mà còn là bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn,Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm về Ban CHQS các xã

Nhận nhiệm vụ CTV Ban CHQS xã Đinh Văn Lâm Hà, Trung tá Nguyễn Văn Tùng chia sẻ, được điều động, bổ nhiệm lần này là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân và các đồng chí nhận nhiệm vụ. Đây cũng là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành của mỗi quân nhân trên con đường binh nghiệp. Cùng với niềm vinh dự, mỗi cán bộ đều ý thức rõ trách nhiệm và những nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Việc bàn giao cán bộ phải được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động của Ban CHQS cấp xã liên tục, thông suốt.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Trước khi triển khai bố trí sĩ quan quân đội đảm nhiệm chức danh CTV Ban CHQS cấp xã, Lâm Đồng đã thực hiện điều động, bố trí sĩ quan quân đội giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã. Qua gần một năm triển khai, đội ngũ cán bộ quân sự tại cơ sở từng bước được kiện toàn, phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thực tiễn cho thấy, Chi ủy, Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu đã xác định rõ quyết tâm, trách nhiệm chính trị, chủ động tham mưu sát với tình hình địa phương. Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, cơ quan quân sự và các địa phương đã triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi năng lực tổ chức, chỉ huy và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng.

Nổi bật là nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ”. Đây là nhiệm vụ có yêu cầu cao, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang.

Trong đó, đội ngũ Chỉ huy trưởng là sĩ quan quân đội đã phát huy vai trò trong tham mưu, tổ chức chỉ huy và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đội ngũ chỉ huy trưởng với kinh nghiệm, kiến thức và bản lĩnh được rèn luyện lâu dài trong quân ngũ đã chỉ đạo tốt việc ứng phó bất kể ngày đêm, bảo đảm an toàn cho Nhân dân trong mọi tình huống.

Để nhanh chóng nắm bắt địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi đội ngũ cán bộ mới phải nhanh chóng ổn định tổ chức; phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, phối hợp chặt chẽ với Chỉ huy trưởng và các lực lượng, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, năng lực tham mưu, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và quản lý tư tưởng bộ đội cũng là những nhiệm vụ trọng tâm đối với đội ngũ CTV. Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, các Ban CHQS cấp xã cần tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, chất lượng chính trị của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ; giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Cùng với đó, chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.

Lực lượng vũ trang góp sức quan trọng cho sự phát triển tại các địa phương

Việc bố trí sĩ quan quân đội đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng trước đó và tiếp tục kiện toàn chức danh CTV tại 124 xã, phường, đặc khu là những bước đi trong quá trình củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cấp xã. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua là cơ sở để đội ngũ cán bộ mới tiếp tục phát huy trách nhiệm, năng lực, cùng tập thể cơ quan quân sự địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc từ cơ sở.