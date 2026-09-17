Kiện toàn đội ngũ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Đoàn kiểm tra số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Đoàn kiểm tra) tổ chức Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao tinh thần khẩn trương, khoa học, chuyên nghiệp của Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí trong Đoàn kiểm tra; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện các cơ quan chức năng của Đảng ủy Công an Trung ương và Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đoàn đã hoàn thành việc kiểm tra, giám sát đối với 4 nội dung chuyên sâu, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ và giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và việc tổ chức quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và các đơn vị liên quan.

Đoàn Kiểm tra đã dành thời gian làm việc trực tiếp với 6 đơn vị có quân số đông, nhiều đầu mối trực thuộc để thẩm tra, đánh giá, minh chứng cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo, tài liệu của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương phục vụ Đoàn kiểm tra.

Các báo cáo, hồ sơ, tài liệu được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bao quát đầy đủ các nội dung đề ra trong Đề cương báo cáo. Trong quá trình giám sát, các đơn vị đã trao đổi thẳng thắn; phối hợp tích cực giải trình có trách nhiệm, bảo đảm thông tin kịp thời; trao đổi, cung cấp hồ sơ tài liệu đáp ứng yêu cầu những vấn đề Đoàn kiểm tra quan tâm; do đó quá trình kiểm tra, giám sát diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác tổ chức cán bộ. Trong bối cảnh triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mặt công tác cán bộ; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được Đảng ủy Công an Trung ương đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo thuận lợi cho quá trình vận hành mô hình tổ chức mới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang điều hành phần thảo luận.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã nghiêm túc rà soát, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong kết luận kiểm tra đợt 1, 2, kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức khắc phục; đồng thời đã đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương, Bộ Chính trị từ năm 2025 đến nay.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao tinh thần khẩn trương, khoa học, chuyên nghiệp của Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời cảm ơn Đoàn kiểm tra đã dành thời gian trao đổi, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị Đoàn kiểm tra sớm thông tin các nội dung của đợt kiểm tra, giám sát tiếp theo để chủ động phối hợp; đồng thời tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các bộ, ban, ngành phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tháo gỡ những tồn tại, điểm nghẽn về cơ chế, thể chế và tổ chức thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ nghiêm túc triển khai các kiến nghị của Đoàn kiểm tra; bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường theo dõi, đánh giá việc thực hiện các quyết nghị của Trung ương, Bộ Chính trị, với quan điểm lấy tổ chức thực hiện làm khâu đột phá, kết quả được đánh giá trên cơ sở dữ liệu có kiểm chứng, đo đếm được.