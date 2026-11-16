Từ ngày 1/7/2026, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 1.446 xuống còn 888 thôn, bản, giảm 558 đầu mối. Trong đó, có 818 thôn, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 632 địa bàn đặc biệt khó khăn. Sau sắp xếp, đội ngũ trưởng thôn, bản chủ yếu được bố trí tạm thời, kiêm nhiệm để duy trì hoạt động tại cơ sở. Do đó, việc tổ chức kiện toàn đội ngũ trưởng thôn, bản nhiệm kỳ mới trở thành yêu cầu cấp thiết, nhằm lựa chọn những người thực sự có uy tín, năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng dân cư.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, ngày 8/11, Nhân dân 28 thôn, bản trên địa bàn xã Tuần Giáo đồng loạt tham gia bầu trưởng thôn, bản nhiệm kỳ 2026 - 2031. UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức liên quan chuẩn bị chu đáo điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, trách nhiệm trong lựa chọn người đứng đầu cộng đồng. Trong ngày 8/11 đã có 100% thôn, bản hoàn thành việc bầu cử, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Người dân bản Khá, xã Tuần Giáo bầu trưởng thôn, bản. Ảnh CTV

Theo ông Quàng Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Tuần Giáo, kiện toàn trưởng thôn, bản là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Bởi đây là đội ngũ trực tiếp gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời những vấn đề từ cơ sở đến cấp ủy, chính quyền. Đây cũng là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giải quyết công việc chung và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xã Si Pa Phìn có 12 bản, trong đó có 8 bản mới sau sáp nhập cần kiện toàn đội ngũ trưởng bản. Xác định việc kiện toàn trưởng bản có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, xã tổ chức bầu trưởng bản nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngày 1/11, cả 8/8 bản mới thành lập tổ chức thành công hội nghị bầu trưởng bản, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

Anh Khoàng Văn Thiệm, Trưởng bản Chăn Nuôi chia sẻ: Chăn Nuôi là bản đặc biệt khó khăn, đời sống người dân thiếu thốn, việc đi lại và tiếp cận thông tin chưa thuận lợi. Vì vậy, sau khi kiện toàn, tôi xác định phải thường xuyên bám bản, gần dân, nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết hoặc phản ánh lên cấp trên những vấn đề phát sinh. Cùng cấp ủy, chính quyền vận động bà con đoàn kết, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa.

Anh Khoàng Văn Thiệm, Trưởng bản Chăn Nuôi kiến nghị tại cuộc họp với UBND xã sau khi được bầu làm trưởng bản nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo ông Lò Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn, sau kiện toàn, xã tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện để đội ngũ trưởng bản phát huy vai trò, chủ động nắm tình hình địa bàn, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đến nay, việc bầu trưởng thôn, bản nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành, góp phần tạo thuận lợi trong tổ chức quản lý và huy động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc kiện toàn mới chỉ là bước đầu. Bởi sau sáp nhập, các thôn, bản có quy mô dân số và phạm vi quản lý tăng lên; thành phần dân cư, điều kiện sinh hoạt có những thay đổi, kéo theo nhiều công việc cần tiếp tục ổn định, sắp xếp. Từ tổ chức sinh hoạt cộng đồng, thống nhất quy ước, hương ước đến triển khai các phong trào; vận động Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và năng lực điều hành của người đứng đầu.

Bản Phủ, xã Thanh An hiện có 189 hộ, gần 800 nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; trình độ dân trí chưa đồng đều, một bộ phận lao động thiếu việc làm, vẫn còn hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác quản lý cộng đồng đặt ra nhiều vấn đề như giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và duy trì sự đoàn kết giữa các hộ dân. Với quy mô dân cư tương đối lớn, những công việc này đòi hỏi trưởng bản phải sâu sát, nắm chắc tình hình từng nhóm hộ, đồng thời phối hợp hiệu quả với chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể.

Anh Bạc Cầm Ún, Trưởng bản Phủ phối hợp chi bộ bản Phủ triển khai công việc tới các đảng viên.

Anh Bạc Cầm Ún, Trưởng bản Phủ cho biết, sau sáp nhập, số hộ đông hơn, công việc ở cơ sở nhiều hơn, trong khi điều kiện kinh tế và nhận thức của người dân chưa đồng đều. Do đó, tôi phải thường xuyên phối hợp với các lực lượng, sâu sát từng hộ để tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Năm 2026, người dân đóng góp tiền, vật chất và ngày công trị giá hơn 100 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; tổ tự quản vệ sinh môi trường gồm 11 thành viên duy trì hoạt động thường xuyên.

Sau sáp nhập, khối lượng công việc và yêu cầu quản lý ở thôn, bản ngày càng cao. Trưởng thôn, bản không chỉ cần uy tín, tinh thần trách nhiệm mà còn phải có kỹ năng vận động quần chúng, khả năng phối hợp và xử lý các vấn đề phát sinh. Các địa phương cần tiếp tục quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện để đội ngũ trưởng thôn, bản thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò. Khi được trao niềm tin, hỗ trợ và phát huy đúng vai trò, trưởng thôn, bản sẽ trở thành hạt nhân quy tụ sức dân, củng cố khối đoàn kết ở khu dân cư, giữ vững ổn định từ cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.