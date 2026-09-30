Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 6625/2026/NQ-CP ngày 4/9/2026 của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất và khoáng sản, Sở Công Thương tiến hành kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng công tác tham mưu của ngành. Hiện nay, Sở Công Thương có 4 phòng chuyên môn và 1 đơn vị trực thuộc, gồm: Văn phòng, Phòng Tài chính, Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Quản lý thương mại và Chi cục Quản lý thị trường, với tổng số biên chế hiện có là 100/112 người.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Sở Công Thương đã trình bày Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Ban Giám đốc; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí nhân sự tại các phòng chuyên môn, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự kiến, Sở Công Thương tiếp nhận Phòng Địa chất và Khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường và giữ nguyên các phòng chuyên môn cũ của Sở Công Thương. Bộ máy tổ chức Sở duy trì 5 phòng chuyên môn và 1 đơn vị trực thuộc, tuy nhiên điều chỉnh, thay đổi tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nhằm đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy, làm rõ 4 nội dung: Thực trạng, bộ máy mới, biên chế và tài chính. Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong Sở Công Thương trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng chí cũng yêu cầu rà soát ngân sách, bảo đảm kinh phí chi trả lương cho cán bộ mới tiếp nhận.