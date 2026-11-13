Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào Đề án điều chỉnh nhân sự Ban Chấp hành (từ 29 lên 33 đồng chí), Ban Thường vụ (từ 9 lên 11 đồng chí); bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả, đồng chí Bùi Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Minh, được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc thực hiện các quy trình về công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc, quy định và yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu.

Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh nắm chắc tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Bùi Minh Thanh tiếp tục nỗ lực, phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, cùng tập thể lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là điểm tựa tin cậy của đoàn viên và người lao động.