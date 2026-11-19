Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh về việc tiếp nhận ông Lại Vũ Hiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đến nhận công tác tại Ban Công tác Công đoàn, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 15/11/2026 và giới thiệu để thực hiện quy trình công tác cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc tiếp nhận ông Lại Vũ Hiệp.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định hiện hành. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Lại Vũ Hiệp được bầu giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định hiện hành.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lại Vũ Hiệp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lại Vũ Hiệp bày tỏ vinh dự, đồng thời nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trên cương vị công tác mới. Đặc biệt, Công đoàn không chỉ là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, mà còn là điểm tựa tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động.

Đồng chí Lại Vũ Hiệp - tân Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng đồng chí Lại Vũ Hiệp.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chúc mừng đồng chí Lại Vũ Hiệp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.