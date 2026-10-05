Kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X Sonexay Siphandone (phải) tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lào khóa X Saleumxay Kommasit. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, sáng 5/10, tại Tòa nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc, dưới sự chủ trì của Quyền Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Sounthone Xayachak.

Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; các thành viên Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa X cùng đông đảo đại biểu khách mời.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Sounthone Xayachak nhấn mạnh, Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X diễn ra trong bối cảnh đất nước đang tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng. Đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức trọng yếu nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược của quốc gia.

Quyền Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị trước nhân dân, tập trung trí tuệ, khả năng chuyên môn để nghiên cứu, xem xét và đóng góp ý kiến một cách dân chủ, bảo đảm đúng quy định pháp luật, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.

Sau Lễ khai mạc, Quốc hội khóa X đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước.

Với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X. Trước đó, ông Sonexay Siphandone giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào khóa X.

Ông Sonexay Siphandone được đánh giá là cán bộ lãnh đạo ưu tú, dày dặn kinh nghiệm, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và điều kiện theo quy định của pháp luật để đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Cũng sau lễ khai mạc, Quốc hội khóa X đã biểu quyết nhất trí cao phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa X, giữ chức Thủ tướng Chính phủ khóa X.

Ông Saleumxay Kommasith là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác và giữ các cương vị trọng trách trong lĩnh vực đối ngoại, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2022, có uy tín cao và đóng góp quan trọng vào công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo chương trình nghị sự, cùng với công tác kiện toàn nhân sự cấp cao, Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X cũng sẽ xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội và ngân sách; về công tác giám sát và tư pháp; về công tác xây dựng pháp luật.

Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ dành thời lượng thích hợp để nghe Thủ tướng Chính phủ, các thành viên chính phủ và đại diện các bộ, ngành liên quan trực tiếp giải trình, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa X của Lào diễn ra từ ngày 5-21/10, nhằm hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, tạo tiền đề pháp lý và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới.

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