Kiện toàn các bộ máy chỉ đạo phòng thủ dân sự và an toàn công trình thủy lợi

Theo đó, Trưởng ban là Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng; các Phó Trưởng ban gồm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và Giám đốc Sở Y tế.

Ban Chỉ huy là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn và tình trạng khẩn cấp. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đảm nhận nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ huy; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu về công tác phòng, chống thiên tai.

UBND thành phố cũng vừa ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên gồm đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các địa phương có đập, hồ chứa và các đơn vị quản lý, khai thác thủy lợi.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp UBND thành phố kiểm tra, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tư vấn chuyên môn về mức độ an toàn của đập, hồ chứa thủy lợi; phương án tích nước và các giải pháp bảo đảm an toàn công trình theo quy định pháp luật.