Kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo hội xây dựng TP Hà Nội

Với sự đồng thuận và nhất trí cao từ toàn thể Ban Chấp hành, Hội đã chính thức thông qua các quyết định bổ sung nhân sự cấp cao quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho Lãnh đạo Ciputra Hanoi?Tại Đại hội, Ban Chấp hành đã tiến hành quy trình bầu bổ sung các chức danh Thường trực Hội.

Với 100% phiếu bầu tán thành, Ông Hoàng Hùng Quang – Phó Tổng giám đốc Thứ nhất Ciputra Hanoi, Ủy viên Thường trực BCH Hội – đã chính thức được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Thành phố Hà Nội. Sự tin tưởng tuyệt đối từ Đại hội không chỉ khẳng định uy tín, năng lực cá nhân của ông Hoàng Hùng Quang mà còn khẳng định vị thế quan trọng của Ciputra Hanoi (Khu đô thị Nam Thăng Long) trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của ngành xây dựng và hạ tầng đô thị Thủ đô.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt từ Tổng công ty UDIC?Cũng trong chương trình kiện toàn nhân sự, Đại hội đã báo cáo và thông qua thay đổi nhân sự đại diện từ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị - UDIC: Do yêu cầu điều động công tác, Ông Giang Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty UDIC – chính thức thôi chức vụ Phó Chủ tịch Hội. Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung Ông Đỗ Đức Thịnh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty UDIC, Ủy viên Ban Chấp hành Hội – đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Thành phố Hà Nội thay thế cho ông Giang Quốc Trung.

Sự xuất hiện của những nhà quản lý dày dặn kinh nghiệm đến từ các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng và hạ tầng hàng đầu như Ciputra Hanoi và UDIC là bước kiện toàn vững chắc cho bộ máy Thường trực.

Đây sẽ là nguồn nội lực mạnh mẽ giúp Hội Xây dựng TP Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ", hướng tới một chặng đường phát triển bền vững và bứt phá.

Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các tân Phó Chủ tịch Hội! Chúc Hội Xây dựng Thành phố Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh!