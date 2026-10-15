Kiện toàn ban điều hành, Bảo Minh hướng tới mục tiêu bứt phá

Ngày 15/10/2026, tại trụ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tổ chức lễ công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Phạm Thị Kim Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến các công ty thành viên trong toàn hệ thống.

Tham dự buổi lễ có ông Đinh Việt Tùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo Minh; ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Bảo Minh; cùng đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và lãnh đạo các ban tại trụ sở chính.

Theo phân công, trên cương vị Phó Tổng giám đốc, bà Phạm Thị Kim Anh trực tiếp phụ trách quản lý, theo dõi một số ban tại trụ sở chính và chỉ đạo hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên được giao.

Đáng chú ý, bà Phạm Thị Kim Anh đồng thời đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hoạt động quản trị, điều hành của Bảo Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: “Với định hướng phát triển và bứt phá hơn nữa trong những năm tới, việc kiện toàn nhân sự ban điều hành thời điểm hiện tại mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, mở ra thuận lợi rất lớn trong việc quản trị và nâng cao hiệu quả điều hành toàn bộ máy Bảo Minh.”

Bà Phạm Thị Kim Anh nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Ban lãnh đạo Bảo Minh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Bảo Minh, bày tỏ sự tin tưởng vào việc bổ sung nhân sự lãnh đạo có năng lực chuyên môn. Đồng thời, ông khẳng định ban điều hành và toàn hệ thống Bảo Minh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc lần này góp phần kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số, tạo nền tảng để Bảo Minh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.