Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội

Theo Quyết định, Ban Chỉ huy có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động Phòng thủ dân sựvà tình trạng khẩn cấp về thảm họa trên phạm vi Thành phố; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã.

Ban Chỉ huy có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố về xây dựng và triển khai kế hoạch Phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố; tiếp nhận, xử lý thông tin từ tổng đài 112 đối với những sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn; tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND thành phố quyết định ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự trên địa bàn thành phố.

Tham mưu chỉ huy các lực lượng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa; quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền; tổ chức tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn.

Tham mưu tổ chức, xây dựng lực lượng và thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng thủ dân sự. Tham mưu hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng, chống thiên tai.

Cơ cấu, tổ chức của Ban Chỉ huy gồm: Trưởng ban là đồng chí Chủ tịch UBND thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực là đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách công tác quốc phòng, phụ trách công tác phòng thủ dân sự (không bao gồm công tác phòng, chống thiên tai).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực quản lý về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, lụt bão và úng ngập: Phụ trách công tác phòng, chống thiên tai. Các Phó Trưởng ban là các đồng chí Giám đốc các sở, ngành: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Công an thành phố; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Y tế và mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các Ủy viên.

Ban Chỉ huy hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các sở, ngành, cơ quan liên quan của thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.