Ngày 3-11, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2026 – 2035 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Ban Chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Phó ban Thường trực. Các đồng chí: Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó ban.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi tỉnh Khánh Hòa diễn ra vào ngày 27-10.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề chung, quan trọng, liên ngành trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2035 (gọi tắt là Chương trình). Ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành và phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình. Đồng thời, chỉ đạo, điều phối giữa các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện Chương trình; đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; chỉ đạo, điều phối việc xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề chung, quan trọng, liên ngành hoặc vượt thẩm quyền; chỉ đạo phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới là cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc biệt phái công chức, viên chức từ các sở, ban, ngành có liên quan tham gia làm việc tại Văn phòng điều phối theo quy định của pháp luật.

H.Đ