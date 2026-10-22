Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Thi hành án dân sự thành phố, giữ chức Phó Trưởng ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú Công an TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thái Sinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Vân, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự 1, Thi hành án dân sự thành phố, làm Tổ trưởng Tổ Thư ký.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo quy định tại Nghị định số 152/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của Chính phủ và Quy chế hoạt động do Trưởng ban quyết định ban hành. Khi cần thiết, Trưởng ban có quyền triệu tập lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham gia họp Ban Chỉ đạo. Những người được triệu tập thực hiện trách nhiệm như thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/10/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND TP Hồ Chí Minh về thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố.