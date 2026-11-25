Theo quyết định của Thủ tướng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu là Trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng là Phó trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu là Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Ảnh: TRUNG KIÊN

Đại diện Bộ Quốc phòng tham gia Ban Chỉ đạo có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh là thành viên thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, phù hợp với yêu cầu mới của cấp có thẩm quyền; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc mang tính liên ngành, khơi thông “điểm nghẽn” về thể chế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật giao có tính chất quan trọng, liên ngành; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành thuộc chức năng của Ban Chỉ đạo.

Cụ thể là xử lý dứt điểm kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được chỉ ra tại các báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2020 đến năm 2025; xử lý kết quả rà soát sau khi triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật; kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế phát sinh trong thực tiễn (nếu có), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật; xác định và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.