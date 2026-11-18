Ngày 17/11/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ký Quyết định số 3060/QĐ-BCT kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công Thương (Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Về chính sách, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về thương mại, thương mại điện tử, xuất xứ hàng hóa, hàng cấm, hàng giả và thủ tục, quy trình kiểm tra, kiểm soát.

Theo quyết định, Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách lĩnh vực quản lý thị trường và phát triển thị trường trong nước giữ chức Trưởng ban. Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là Phó Trưởng ban Thường trực.

Trong số 12 ủy viên có Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia và Tổng Biên tập Báo Công Thương. Sáu ủy viên còn lại là Cục trưởng các Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Công nghiệp, Xúc tiến thương mại, Xuất nhập khẩu, Thương mại điện tử và Hóa chất.

Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo quy chế do Trưởng ban ban hành. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là cơ quan thường trực, với Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường thuộc Cục làm đơn vị giúp việc. Cục cũng chịu trách nhiệm lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ được giao trên cương vị Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Trong phạm vi quản lý của Bộ, Ban Chỉ đạo giúp Bộ trưởng chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa và sàn giao dịch thương mại điện tử, phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cùng với việc triển khai chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo của Bộ xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình từng thời kỳ. Quyết định giao Ban Chỉ đạo thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn thuộc phạm vi Bộ quản lý, đồng thời kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

Về chính sách, Ban Chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về thương mại, thương mại điện tử, xuất xứ hàng hóa, hàng cấm, hàng giả và thủ tục, quy trình kiểm tra, kiểm soát. Quyết định cũng giao nhiệm vụ ứng dụng công nghệ số để xây dựng dữ liệu, kết nối truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Đối với tập thể, cá nhân thuộc Bộ có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Trường hợp có dấu hiệu bao che, bảo kê hoặc tiếp tay cho các hành vi này, Ban Chỉ đạo kiến nghị Bộ trưởng xem xét, xử lý theo thẩm quyền.