Kiến thức THPT trong chương trình trung học nghề có định hướng nghề nghiệp

Tại Thông tư số 75/2026/TT-BGDĐT quy định kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu: Kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề không phải toàn bộ Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT.

Đây là cấu phần kiến thức THPT có định hướng nghề nghiệp, được xây dựng trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn những kiến thức cốt lõi, thiết thực và tổ chức phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục trung học nghề.

Kiến thức chương trình THPT được thực hiện trong 3 năm học chương trình trung học nghề gồm 3 nhóm môn học. Ảnh: CĐN

Kiến thức chương trình THPT được thực hiện trong 3 năm học, từ lớp 10 đến lớp 12, gồm 3 nhóm môn học: Môn học chung, môn học bắt buộc và môn học theo định hướng nghề nghiệp.

Các môn học chung áp dụng thống nhất gồm: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Các môn học bắt buộc gồm: Toán, ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử, tin học. Mỗi môn được thiết kế theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, gồm phần kiến thức cốt lõi và phần ứng dụng nghề nghiệp. Trong đó, phần ứng dụng nghề nghiệp đưa kiến thức môn học vào các bối cảnh, tình huống thực tiễn của nhóm ngành, nghề đào tạo.

Đối với môn học định hướng nghề nghiệp, mỗi nhóm ngành, nghề đào tạo lựa chọn 2 môn phù hợp. Thông tư quy định đối với 5 nhóm ngành, nghề: Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa; Khách sạn, nhà hàng. Các môn học theo định hướng nghề nghiệp gồm: Vật lý, công nghệ hoặc địa lý, tùy từng nhóm ngành, nghề.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chủ động cụ thể hóa phần ứng dụng nghề nghiệp theo ngành, nghề đào tạo và điều kiện thực tế của cơ sở. Việc cụ thể hóa bảo đảm yêu cầu cần đạt của môn học, không làm thay đổi nội dung cốt lõi, không trùng lặp không cần thiết với các môn học, mô đun chuyên môn nghề; đồng thời khuyến khích lấy ý kiến của doanh nghiệp.

Việc tổ chức dạy học được thực hiện linh hoạt, có thể kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến theo quy định. Tuy nhiên, các nội dung thực hành, thí nghiệm, vận động hoặc trải nghiệm nghề nghiệp không được thay thế hoàn toàn bằng dạy học trực tuyến.

Kết quả học tập của từng môn học, phần kiến thức THPT được ghi nhận làm cơ sở để bảo lưu, công nhận và chuyển đổi kết quả học tập khi người học chuyển trường, chuyển hình thức đào tạo hoặc thực hiện liên thông theo quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cụ thể hóa kế hoạch giáo dục môn học, hướng dẫn tự học và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc điểm người học, ngành, nghề đào tạo và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng phải bảo đảm đầy đủ mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung cốt lõi của chương trình