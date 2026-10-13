Kiến Thiết ra mắt ca khúc về quê hương, tặng quà học sinh khó khăn

Dự chương trình có đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các xã Lực Hành, Tri Phú, Kim Bình cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tuyên Quang dự Chương trình.

Ca khúc “Kiến Thiết – Bản tình ca màu xanh” do đồng chí Lê Hồng Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Thiết, viết lời; nhạc sĩ Ngọc Khanh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Tuyên Quang, phổ nhạc. Sau một năm ấp ủ, sáng tác đã hoàn thành, gửi gắm tình yêu quê hương qua những hình ảnh gần gũi, thân thuộc, khắc họa vẻ đẹp của vùng đất Kiến Thiết và niềm tự hào của người dân nơi đây.

Trình bày ca khúc “Kiến Thiết – Bản tình ca màu xanh”.

Trong khuôn khổ chương trình, các tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức.

Dịp này, xã Kiến Thiết trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng, cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh phí do đồng chí Lê Hồng Việt kết nối, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Ra mắt ca khúc “Kiến Thiết – Bản tình ca màu xanh” của tác giả Lê Hồng Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Thiết.

Các đại biểu tặng quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Chương trình là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, tạo không khí đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.