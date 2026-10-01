Kiến Thiết khởi công Nhà đại đoàn kết cho học sinh mồ côi

Các nhà hảo tâm trao kinh phí xây dựng nhà cho emVàng Seo Nguyên, thôn Nà Vơ, xã Kiến Thiết.

Em Vàng Seo Nguyên thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ bỏ đi khi em mới 1 tuổi. Hiện em sống cùng ông bà ngoại đều đã ngoài 70 tuổi và người bác sức khỏe, khả năng lao động hạn chế. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn, việc chăm lo cuộc sống và học tập của em gặp không ít khó khăn.

Ngôi nhà đại đoàn kết được khởi công có diện tích hơn 60 m², gồm phòng khách, phòng ngủ và các công trình phụ trợ, tổng kinh phí dự kiến trên 150 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ xã vận động nhà tài trợ hỗ trợ 80 triệu đồng; các tổ chức chính trị - xã hội, thôn Nà Vơ huy động ngày công; gia đình đối ứng khoảng 70 triệu đồng.

Dịp này, các nhà hảo tâm đến từ Hưng Yên và TP Hải Phòng trao 10 triệu đồng hỗ trợ vật liệu làm sân chơi cho điểm trường Tiểu học Nặm Bó; tặng thực phẩm, bánh kẹo cho điểm trường Mầm non Nặm Bó. Đồng thời, trao 10 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Nà Vơ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Các hoạt động có tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng, cùng nguồn lực xây dựng Nhà đại đoàn kết cho gia đình em Vàng Seo Nguyên.

Các nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ vật liệu làm sân chơi cho điểm trường Tiểu học Nặm Bó, xã Kiến Thiết.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em học sinh vùng khó có môi trường học tập, vui chơi tốt hơn.