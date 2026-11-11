Kiến tạo xã hội số, nền tảng phát triển bền vững

Xã Phú Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ tiện ích trên môi trường số. Ảnh: Nguyễn Chương

Kiến tạo xã hội số, lấy con người làm trung tâm

Trong giai đoạn phát triển mới, chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và mở ra những cơ hội phát triển mới. Giờ đây, việc xây dựng, kiến tạo xã hội số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào đời sống, mà là quá trình xây dựng một xã hội hiện đại, minh bạch, lấy con người làm trung tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Với tầm quan trọng đó, xã Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện, sự phát triển bứt phá trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực và mọi mặt của đời sống xã hội.

“Những kiến thức, kỹ năng số cơ bản trong phong trào “Bình dân học vụ số”; cách nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh VNeID mức 2 đến việc cập nhật chuẩn hóa và quản lý trên phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử... đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực. Từ đó, giúp mỗi người dân ứng dụng, xử lý hiệu quả một số công việc cơ bản trên môi trường số, giảm chi phí, thời gian đi lại”, bà Vũ Thị Thuý ở thôn Thao Chính cho biết.

Người dân xã Phú Xuyên tích cực cài đặt ứng dụng tiện ích cảnh báo cháy trên điện thoại thông minh. Ảnh: Nguyễn Chương

Bên cạnh những tiện ích mang lại cho người dân, việc thúc đẩy phát triển xã hội số đã tạo nhiều thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học ở xã Phú Xuyên thực hiện các dịch vụ thiết yếu một cách thuận tiện, an toàn. Bởi nền tảng số đã mở rộng khả năng tiếp cận, thu hẹp khoảng cách, tăng tính liên thông trong việc giải quyết công việc, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả.

“Hiện nay, 100% giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Quang Trung đã được cấp chữ ký số cá nhân. Đặc biệt, nhà trường đã thực hiện đồng bộ việc thu phí không dùng tiền mặt trên hệ thống phần mềm Hanoi Check. Ưu điểm của hệ thống này là kết nối giữa kế toán- hiệu trưởng- giáo viên- phụ huynh học sinh. Hằng tháng, kế toán của trường lập khoản thu, xuất hóa đơn, hiệu trưởng giám sát, giáo viên được biết, phụ huynh học sinh nhận thông báo và nộp tiền online thuận tiện”, Hiệu trưởng Trường mầm non Quang Trung Lương Thị Hoa Phượng cho biết.

Tạo nền tảng phát triển bền vững

Với tầm quan trọng của chuyển đổi số, xã Phú Xuyên đã gắn phát triển xã hội số với với xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ và lấy người dân làm trung tâm. Các hoạt động giao dịch trực tuyến, hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong cộng đồng đã mang lại những kết quả thiết thực. Điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ tiện ích cơ bản đáp ứng tốt mọi nhu cầu trên môi trường số.

Tuổi trẻ xã Phú Xuyên tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng tiện ích trên môi trường số. Ảnh: Nguyễn Chương

Để công tác chuyển đổi số đi vào thực chất, hiệu quả, xã Phú Xuyên đã thành lập 32 Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 32 thôn với hơn 240 thành viên tham gia. Các tổ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nền tảng iHanoi đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, xã cũng đã tích cực triển khai xây dựng mô hình thôn, tổ dân phố số; nhà văn hóa số; chuẩn hóa hồ sơ sức khoẻ điện tử; số hoá quản trị trường học, ứng dụng tiện ích số nâng cao chất lượng giáo dục; an sinh xã hội và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Phong trào "Bình dân học vụ số" ở xã Phú Xuyên đã có sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần quan trọng trong kiến tạo, xây dựng xã hội số. Ảnh: Nguyễn Chương

Theo Bí thư Đoàn xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Thanh Mai, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Trong đó đã tổ chức 3 lớp “Bình dân học vụ số” cho gần 200 lượt cán bộ, hội viên người cao tuổi và hơn 110 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn xã đã duy trì các đội hình tình nguyện trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng iHanoi, ứng dụng Báo cháy 114, dịch vụ công trực tuyến; tích cực tham gia số hóa dữ liệu và hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính. Riêng trong 100 ngày cao điểm chuyển đổi số, chúng tôi đã tổ chức 17 phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản, góp phần kết nối cơ sở sản xuất với người tiêu dùng trên môi trường số.

"Gần đây, chúng tôi đã xây dựng website “Địa chỉ đỏ Phú Xuyên”, mã QR giới thiệu di tích lịch sử văn hoá và tham gia xây dựng mô hình điểm sinh hoạt cộng đồng “sáng- xanh- thông minh”. Đơn vị luôn xác định, hiệu quả chuyển đổi không chỉ ở số lượng ứng dụng được cài đặt mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức, thói quen và kỹ năng số của người dân trên địa bàn”, chị Nguyễn Thị Thanh Mai thông tin.