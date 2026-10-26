Kiến tạo và đồng hành thúc đẩy kinh tế tư nhân

Khu vực KTTN khẳng định vai trò động lực

Năm 2025, khu vực KTTN đóng góp vào GRDP đạt 122.544 tỷ đồng, chiếm khoảng 72,98% GRDP của tỉnh. Ở chỉ tiêu nộp ngân sách, khu vực kinh tế này đóng góp hơn 2.791 tỷ đồng, chiếm 22,86% và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đóng góp 1.675 tỷ đồng. Tỷ trọng thu ngân sách từ khu vực này đạt 23,7% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Những con số trên cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của khu vực KTTN đối với quy mô và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Khu vực KTTN đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, khu vực KTTN tạo việc làm chủ yếu trên địa bàn. Ðến cuối năm 2025, số lao động trong KTTN là 1.025.560 người, chiếm 93,23% tổng số lao động toàn tỉnh. Ðặc biệt, trong huy động nguồn lực đầu tư xã hội, khu vực KTTN càng cho thấy vai trò chủ đạo. Tính đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh có 717 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 346.007 tỷ đồng.

Những chỉ số trên phản ánh rõ vai trò đặc biệt của khu vực KTTN hiện nay. Ðồng thời, thể hiện những chính sách hỗ trợ của tỉnh trong phát triển KTTN từ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp cận đất đai, vốn, khoa học công nghệ cho đến xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường... đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo cơ sở để khu vực KTTN tiếp tục phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Là một trong những địa bàn đô thị trung tâm của tỉnh, thời gian qua, phường An Xuyên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện chính sách hỗ trợ DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Từ những chính sách ấy đã đưa số DN của phường hiện đạt trên 1.063 và 3.580 hộ kinh doanh đang hoạt động. Ðặc biệt, từ đầu năm 2026 đến nay, có 17 hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN, đây là chuyển biến tích cực để phường An Xuyên tiếp tục phấn đấu đạt 1.500 DN vào năm 2030, tiếp tục đưa kinh tế - xã hội phường An Xuyên phát triển.

Ðể khu vực KTTN chuyển biến tích cực về số DN gia nhập thị trường, quy mô vốn đăng ký đến hiệu quả hoạt động, hàng loạt chính sách được tỉnh triển khai đi vào thực tế. Nhất là ở các lĩnh vực: cải cách TTHC, chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, hỗ trợ pháp lý, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, năng suất chất lượng... tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian qua, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên thăm hỏi, trao đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo điều kiện để khu vực KTTN sản xuất, kinh doanh ổn định.

Ðến nay, tỉnh đã hoàn thành cung cấp 1.182/1.182 TTHC liên quan đến doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia, được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm giấy tờ trong quá trình thực hiện thủ tục. Tỉnh đã hoàn thành công bố danh mục TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với 2.234/2.234 thủ tục; đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hoá 548 thủ tục. Trong đó, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết đối với các TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong 9 chỉ số thành phần của Chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2025, có 4 chỉ số cao hơn điểm trung vị cả nước. Cụ thể là chỉ số về tính minh bạch đạt 7,53 điểm; chi phí tuân thủ TTHC đạt 8,06 điểm; tiếp cận nguồn lực đạt 6,21 điểm; chính quyền kiến tạo đạt 5,48 điểm.

Là một trong những DN giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau không ngừng đổi mới để hoàn thành các chỉ tiêu trong kinh doanh.

Theo ông Diệp Lâm Duy Phương, Chủ tịch, kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau, đơn vị luôn nhận được sự đồng hành hỗ trợ của các ngành, chính quyền địa phương. Nhờ sự quan tâm, đồng hành đó mà dù trong điều kiện khó khăn do tác động của thị trường thế giới, 9 tháng năm 2026, các chỉ tiêu về sản lượng, mức tăng trưởng cũng như lợi nhuận đều tăng trưởng tốt, đạt mục tiêu 2 con số. Ðặc biệt, công ty đã xây dựng được chuỗi 92 cửa hàng xăng dầu và 50 đại lý chi nhánh bán lẻ, đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động xúc tiến thương mại được tỉnh triển khai thường xuyên nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Ðể thúc đẩy khu vực KTTN không ngừng phát triển, UBND tỉnh tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, giao các sở, ngành tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế, chính sách của HÐND tỉnh; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Hỗ trợ DN, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng thị trường trong nước, từng bước tiếp cận thị trường nước ngoài. Ðặc biệt, tăng cường duy trì thường xuyên chương trình đối thoại, gặp gỡ DN theo chuyên đề, lĩnh vực và nhóm vấn đề; tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Tỉnh luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để DN sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định, bền vững. Ðịa phương luôn xác định, khu vực KTTN đóng vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ ở kinh tế mà cả về việc làm, an sinh xã hội... Ðể tỉnh Cà Mau đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, DN cũng phải đạt mức tăng trưởng 2 con số".

Đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định.