Lãnh đạo Quốc hội điều hành linh hoạt

Nhờ sự điều hành linh hoạt, khoa học của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, tinh thần trách nhiệm của Chính phủ cùng các đại biểu, kỳ họp đã thông qua nhiều dự án luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển bền vững đất nước.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung phát biểu thảo luận tại Quốc hội

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh) cho rằng, Kỳ họp có ý nghĩa vô cùng quan trọng với khối lượng công việc lớn, phức tạp và mang tính chiến lược. Các đại biểu Quốc hội thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu, thảo luận, tranh luận và đưa ra các quyết sách sâu sắc.

“Vai trò điều hành của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội rất linh hoạt, khoa học và cương quyết, đặc biệt tại phiên chất vấn và trả lừi chất vấn”, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung nói.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, quyết liệt rà soát các điểm nghẽn, tuân thủ quy trình chặt chẽ để trình ra Quốc hội các dự án luật, nội dung quan trọng.

Theo đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 18 Nghị quyết, 38 dự án luật, trong đó có nhiều dự thảo luật quan trọng như Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật An ninh dữ liệu... tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Video Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Tây Ninh) và đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn TP Đà Nẵng) trả lời phóng viên bên hành lang Quốc hội về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn hiệu quả

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) đánh giá cao phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các ĐBQH và các Bộ trưởng, của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng với sự đồng hành giữa Chính phủ và Quốc hội

“Tôi hài lòng và đánh giá cao phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng tại kỳ họp. Các thành viên Chính phủ nhìn nhận rõ các vấn đề còn hạn chế trong thực tiễn như chậm giải ngân vón đầu tư công và hiện tượng đa cấp trong thi công”, đại biểu Tạ Văn Hạ cho biết.

Bên cạnh đó, đại biểu Tạ Văn Hạ cũng nhấn mạnh hiệu quả của hoạt động giám sát và sự đồng hành chặt chẽ giữa Chính phủ và Quốc hội trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

“Tôi đánh giá cao và hài lòng với phần trả lời thẳng thắn, ngắn gọn và rõ ràng của các bộ trưởng về những vấn đề còn nhiều vướng mắc trong thực thi chính sách”, đại biểu Tạ Văn Hạ chia sẻ.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Tạ Văn Hạ đã nếu vấn đề “đa cấp trong thi công” và chậm giải ngân vốn đầu tư công đã được nhận diện và đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể, bao gồm việc sửa đổi Luật Đấu thầu.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Viết Tôn

Ông Tạ Văn Hạ cho rằng, các tư lệnh ngành dù có người lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn nhưng đều nắm rất chắc nội dung, phản ánh sự chuẩn bị chu đáo. Hoạt động giám sát, chất vấn cho thấy sự đồng hành chặt chẽ giữa Chính phủ và Quốc hội trong việc đi sâu vào đời sống và giải quyết kiến nghị của nhân dân.