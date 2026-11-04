Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu

Tới dự có các đồng chí: Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI; đại diện cơ quan chuyên môn của bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo sở, ngành thành phố cùng các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI khẳng định, khi tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, năng lực công nghệ mạnh hơn và doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào khâu thiết kế, nghiên cứu và phát triển, Việt Nam sẽ không còn chỉ là nơi đặt nhà máy để lắp ráp mà sẽ trở thành trung tâm tạo ra công nghệ, sáng tạo sản phẩm và dẫn dắt chuỗi cung ứng khu vực.

“Là vùng đất thủ phủ công nghiệp điện tử và công nghệ cao của cả nước, Bắc Ninh sở hữu dư địa và lợi thế đặc biệt để tiên phong triển khai mô hình này. Việc chủ động hình thành hệ sinh thái sản xuất phụ trợ không chỉ giúp địa phương thu hút các dự án FDI quy mô lớn mà còn bảo đảm tính bền vững, tự chủ của nền kinh tế nội địa. Sau sáp nhập, sự tổng hòa của các thế mạnh đã giúp Bắc Ninh phát triển bền vững hơn. Một Bắc Ninh mới hội tụ hình thành cấu trúc kinh tế đa cực, trong đó mỗi khu vực phát huy lợi thế riêng nhưng cùng tham gia vào một chuỗi giá trị chung”, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nêu các vấn đề cần tập trung thảo luận tại diễn đàn.

Rất mong các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích sâu về việc nâng tầm vị thế của Bắc Ninh trong chuỗi công nghệ cao toàn cầu; tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất công nghiệp toàn cầu và tăng cường kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu. Những kiến giải, đề xuất thực tiễn từ diễn đàn lần này sẽ được VCCI tổng hợp nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ rào cản hạ tầng, tạo hiệu ứng cộng hưởng cho các ngành công nghiệp bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Trên tinh thần của diễn đàn, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tầm quan trọng của chuyển đổi định hướng thu hút FDI trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong thời gian tới của Việt Nam.

Quang cảnh diễn đàn.

Cùng với đó, ông Takahiro Kono, Giám đốc dự án Tổ chức Thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) - Văn phòng Hà Nội thông tin về xu hướng hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng. Về phương hướng triển khai kinh doanh trong 1-2 năm tới, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trả lời "mở rộng" chiếm 56,9% (tăng 0,8 điểm so với năm trước).

Nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào thành phố Bắc Ninh đang tăng mạnh. Trong số 3.108 dự án đầu tư mới của doanh nghiệp Nhật Bản được cấp phép từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2026 tại Việt Nam, có tới gần 300 dự án đầu tư tại thành phố Bắc Ninh, đứng thứ 3 cả nước về số lượng dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đánh giá rất cao môi trường đầu tư tại Bắc Ninh và mong muốn mở rộng, phát triển tại địa bàn, tạo cơ hội lớn để thành phố Bắc Ninh đón các dòng vốn mới từ Nhật Bản.

Ông Takahiro Kono, Giám đốc dự án Tổ chức Thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) - Văn phòng Hà Nội phát biểu.

Tham luận tại diễn đàn, ông Đinh Nam Thắng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp nêu rõ, các khu công nghiệp tại Việt Nam nói chung và thành phố Bắc Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Khu công nghiệp không còn chỉ là nơi tập trung các nhà máy, mà đang trở thành không gian hội tụ của sản xuất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Hiện tại, quỹ đất, vị trí địa lý, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng nhà xưởng vẫn là những điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, những yếu tố đó chưa đủ để tạo ra lợi thế lâu dài. Doanh nghiệp và nhà đầu tư cần tiếp cận công nghệ, nhân lực, nhà cung ứng, logistics, năng lượng và dịch vụ hỗ trợ; cần một môi trường có khả năng duy trì sản xuất ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và thích ứng với biến động thị trường.

Vì vậy, nhiệm vụ của thành phố Bắc Ninh không chỉ dừng ở việc mở rộng không gian sản xuất mà cần tiếp tục kiến tạo những khu công nghiệp gắn kết chặt chẽ giữa nhà máy với công nghệ, nhà đầu tư với nhà cung ứng, sản xuất với đổi mới sáng tạo, đi đôi với trách nhiệm môi trường và xã hội.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phạm Văn Thịnh khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 9 tháng năm 2026; trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư. Điều này tiếp tục khẳng định Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên mọi lĩnh vực, từ hạ tầng đô thị đến dịch vụ.

Các đại biểu tham gia thảo luận.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển công nghiệp; đồng thời ưu tiên thu hút nhiều dự án quy mô lớn thuộc các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Mặc dù phụ tải điện trên địa bàn ngày càng tăng cao song chất lượng nguồn điện vẫn bảo đảm cung cấp ổn định cho các nhà đầu tư nhờ Bắc Ninh đi đầu cả nước trong phát triển điện mặt trời áp mái. Đồng chí cũng thông tin thêm về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương với hạ tầng giao thông đồng bộ, hệ thống đường sắt, đường thủy đa dạng giúp giảm tải cho đường bộ, tiết kiệm chi phí vận chuyển; cùng dự án sân bay Gia Bình đang được khẩn trương thực hiện để sớm đưa vào vận hành.

Bên cạnh đó, thành phố chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ học sinh, sinh viên theo học các ngành nghề thuộc lĩnh vực bán dẫn, công nghệ gần bán dẫn và điện tử.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh trao quyết định thành lập, tặng hoa, chúc mừng Hội Doanh nghiệp ROBOT và UAV.

Đồng chí khẳng định, Bắc Ninh luôn cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Các nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo thành phố để phản ánh khó khăn, vướng mắc. Bắc Ninh sẵn sàng lắng nghe, tháo gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp với tinh thần nhanh nhất, thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, các đại biểu cũng thảo luận về phát triển công nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái thông minh; đón đầu xu thế toàn cầu, kết nối nguồn lực; đồng thời ra mắt Hội Doanh nghiệp ROBOT và UAV.